La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, le docteur Naledi Pandor, est arrivée hier, à l'aéroport de Tindouf, dans le cadre d'une visite officielle à la République sahraouie. À son arrivée, à l'aéroport de Tindouf, la ministre sud-africaine des AE a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, accompagné de l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Yeslam Beissat, et de Saïd Joumani, membre du Parlement panafricain. La ministre sud-africaine a été reçue par le président de la République arabe sahraouie démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, qui a organisé un déjeuner en son honneur et de la délégation qui l'accompagnait. Cette visite vise à approfondir et à renforcer les excellentes relations bilatérales, qui remontent aux années de lutte contre le colonialisme et l'apartheid. La ministre, Naledi Pandor, aura des discussions bilatérales avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek et réaffirmera «le soutien continu de l'Afrique du Sud aux droits inaliénables du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination», avait indiqué, vendredi, le site du ministère des AE d'Afrique du Sud. La visite a permis aux deux parties d'échanger les points de vues sur «le renforcement des relations entre les deux pays, sur des questions d'intérêt mutuel».