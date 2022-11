La Première ministre tunisienne, Najla Bouden, est arrivée, aujourd'hui à Alger, pour une visite de travail d'une journée. Najla Bouden a été accueillie, à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediéene, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramatane Lamamra, et la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Samia Moualfi