C’est un programme de travaux dense qu’ont eu à examiner, jeudi, les délégués de 20 wilayas présents aux travaux de la première journée du second Congrès national de l’Association humanitaire de santé et de soutien social Najda . Cette association, dont les délégués présents venaient de l’est et du sud du pays, ceux de l’Ouest devant se réunir plus tard, a été créée le 7 octobre 2017 à Constantine, où elle a élu domicile. Depuis sa création, elle œuvre inlassablement à aider et porter assistance aux citoyens qui sont dans le besoin de « choses simples » notamment de santé et de la vie. Najda, présidée par le gynécologue Mohamed Gherbi, a déjà effectué plusieurs sorties de bienfaisance dont deux qui l’ont menée récemment au chef-lieu de la wilaya de Adrar, qui se trouve à 1 400 km au sud-ouest du pays. L’équipe de Najda, qui s’y était rendue la première fois en mars 2021, était composée de 14 spécialistes dont des gynéco, neuro…Un autre groupe de médecins s’y est également rendu. Il comprenait des spécialistes, psychologues, pharmaciens, biologistes…dont notamment l’ophtalmologue Selmane Tabetaoul, qui exerce à l’hôpital Mustapha (Alger) et qui est néanmoins secrétaire général du bureau d’Alger de l’Association, avait également participé, dans cette wilaya, à une mission comprenant pas moins de sept ophtalmologues pour prodiguer des soins et préconiser des recommandations médicales dans ces régions du sud dont les populations sont fortement affectées par le trachome et autres maladies oculaires.