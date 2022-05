Les espaces de la Maison de la culture Taous Amrouche de Béjaïa ont vécu trois jours durant au rythme d'une campagne d'information, de communication et de sensibilisation sur la conversion des véhicules en GPL carburant, la récupération des huiles usagées et d'autres aspects liés aux activités de la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers. «Notre but à travers cette campagne de sensibilisation nationale, que nous lançons conjointement avec Naftal, est de convaincre les automobilistes dont les véhicules roulent à l'essence de les convertir en GPL carburant afin, entre autres objectifs, de diminuer la pollution de l'air, provoquée par les gaz d'échappement», a indiqué un responsable à la direction de l'environnement local. Pour rappel, Naftal de Béjaïa a ouvert, en 2016, un centre spécialisé dans la conversion des véhicules roulant à l'essence vers le GPL/c au niveau de la station de service d'El Kseur, à 20 km du chef-lieu de la wilaya. Depuis d'autres privés se sont investis dans l'installation des kits GPL/C et de manière encore plus intense depuis que le gouvernement a décidé de réduire de 50% le prix d'une reconvention pour les installateurs privés. Dans le cadre des nouvelles orientations du gouvernement, qui avait fixé comme objectif la conversion de 1,3 million de véhicules en GPL et 11 000 bus en GNC à l'horizon 2030, il y a un regain d'intérêt pour le GPL/C, auprès des automobilistes. Outre le fait que ce carburant est le moins polluant, le GPL/C permet également aux automobilistes une économie d'argent des plus appréciables à la pompe. Avec un plein en essence à 2500 DA, l'automobiliste peut parcourir la même distance avec un plein en GPL pour seulement 500 DA. Un gain considérable qui permet d'amortir les frais d'installation en un temps record, surtout les professionnels du transport, dont les taxis. Néanmoins, la politique d'équipement des stations-service ne suit pas le rythme de celui des véhicules. C'est pourquoi très souvent des chaînes interminables de véhicules se forment devant les pompes. C'est le cas plus particulièrement à Béjaïa depuis la fermeture pour travaux de la station principale de Bir Slam. Une fermeture qui se poursuivra encore une année, avons-nous appris sur place en marge de cette manifestation. Le secteur de l'environnement dans la wilaya de Béjaïa constitue le point noir. Une insalubrité qui affecte les différentes communes en prenant un tournant irréparable. Les huiles usagées déversées dans les oueds en est une cause parmi d'autres. Pour les huiles usagées, la quantité globale générée au niveau de la wilaya dépasse les 3000 tonnes/ an. «Le centre lubrifiant et pneumatique de Béjaïa est doté de deux camions de collecte approprié des huiles usagées dans une cuve d'une capacité de 100 m3 avec une rétention», nous a expliqué Abdelhamid Fella, responsable du centre, précisant que ces huiles collectées «sont ensuite acheminées vers le port d'Alger où se trouve un centre de stockage d'une capacité plus importante». À chaque fois qu´une vidange est effectuée sur un véhicule, ce sont des litres d´huile qui sont récupérés et jetés. Il s´agit d´une huile moteur hautement polluante et dangereuse pour la santé de l´individu mais également pour l'environnement. L´entreprise Naftal récupère cette huile auprès de toutes les stations qui proposent la vidange de moteur comme service pour l´acheminer vers les centres de recyclage à Alger. Ces huiles seront par la suite exportées.