Mis en délibéré, le verdict dans le procès de Nabil Mellah est tombé, hier. Le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a condamné le patron des laboratoires Merinal à une lourde peine de 4 ans de prison ferme. Placé en détention provisoire depuis le 6 mai 2021, soit 15 mois d'incarcération, l'inculpé a vu enfin son procès s'ouvrir le 24 juillet dernier devant le tribunal de Sidi M'hamed.

Dans son sévère réquisitoire, le procureur de la République avait demandé une peine de 7 ans ferme à l'encontre du mis en cause. Il est poursuivi pour un chef d'inculpation lié à «l' infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l'étranger», suite à une plainte du ministère de l' Industrie pharmaceutique, qui accuse Vapropharm, filiale de Mérinal d'avoir importé et commercialisé à perte un médicament». Le directeur général du groupe Mérinal est connu pour ses critiques envers les politiques du gouvernement dans le domaine du médicament. Initialement prévu le 17 juillet 2022, son procès à été reporté pour le 24 juillet dernier. L'incarcération de cet homme d'affaires avait suscité une vague d'indignation, des témoignages et des messages de soutien sur les réseaux sociaux, insistant sur son engagement solidaire lors de la pandémie de Covid-19 et sa contribution au développement de l'industrie pharmaceutique locale.