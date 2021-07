C'est un phénomène assez inquiétant qui s'est produit, avant-hier, à la grande plage de Ténès, dans la wilaya de Chlef. Des scènes apocalyptiques ont été vécues par les estivants, en marge de la cérémonie d'ouverture officielle de la saison estivale. Des baigneurs subitement pris par des malaises étranges, s'effondraient par terre, d'autres étaient repêchés, fort heureusement, près du rivage et sortis de l'eau, in extremis. Des vidéos d'internautes amateurs balancés dans les réseaux sociaux montraient des situations insolites, dignes des grands thrillers hollywoodiens mettant en scène des contagions et des attaques chimiques. Sur les vidéos on pouvait voir un défilé d'ambulances déambulant le long du trajet reliant la plage aux urgences de l'hôpital Zirout-Youcef. C'est aux environs de 18 heures, selon des témoins oculaires, que les premières personnes évanouies commençaient à être secourues par les jeunes présents dans cette plage. Selon des médecins de l'hôpital de cette station balnéaire féerique, «157 personnes, dont 30 enfants ont été admises aux services de l'hôpital, présentant des symptômes communs, notamment une forte toux, rougeur dans le visage et les yeux, accompagnées d'une forte fièvre...», note un jeune médecin. On notera également des cas d'évanouissement parmi les éléments de la Protection civile. Afin de faire face à cette situation d'urgence, les autorités sanitaires de la wilaya de Chlef ont décrété l'état d'alerte, et ont procédé à l'évacuation des services de traumatologie et de chirurgie générale de l'hôpital de Ténés, qui ont été mis à disposition pour accueillir les cas signalés. D'aucuns s'interrogent sur les raisons qui sont derrière une telle situation, à la fois inédite et fortement inquiétante? Sur sa page facebook, le ministère de l'Environnement a annoncé l'envoi de plusieurs équipes sur les lieux, afin de procéder aux mesures d'usage. Ainsi, on croit savoir que des échantillons d'eau de mer et de l'air ont été pris par une première équipe dépêchée sur les lieux, en l'occurrence des éléments du commissariat national du littoral CNL. Hier encore, une deuxième équipe de techniciens du laboratoire de l'Office national de l'Environnement et du développement durable Onedd, rapporte le ministère de l'environnement sur sa page facebook. Les techniciens de l'Onedd ont élargi leur champ d'investigation en procédant à des prélèvements d'échantillons au port de Ténès, la Grande Plage, la plage de la Marina, l'oued Allala et les usines environnantes classifiées. Le ministère a, par ailleurs, promis de publier les résultats des analyses qui seront effectuées sur les échantillons prélevés. Mais en attendant, les spéculations vont bon train. Chacun y va de son histoire dans la petite station balnéaire de cette ville historiquement singulière. Selon des échos, il pourrait s'agir d'un déballastage de produits chimiques d'un bateau en provenance de l'étranger. D'autres évoquent la présence d'algues empoisonnées ou encore des méduses dangereuses.