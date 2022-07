L'un des hôtes de choix de la cérémonie de célébration du 60e anniversaire de la Police nationale est sans contexte, Mustapha Lahbiri, ancien directeur général de la Police nationale et la Protection civile. l'honneur qui a été rendu à ce moudjahid, combattant au long court, a été l'instant le plus précieux de la cérémonie. Le colonel Lahbiri qui n'a jamais tourné le dos à la responsabilité l'a assumée quelles qu'en soient les circonstances. Installé à la tête de la Protection civile au moment où ce corps constitué souffrait d'un déficit en matériels et des conditions de travail assez difficiles avec une rémunération du personnel, disons-le indigne, l'homme a travaillé sur les deux fronts et l'on doit aujourd'hui à Lahbiri, le niveau de compétence de professionnalisme de la Protection civile algérienne. Nommé à la tête de la Dgsn dans un contexte politique particulier, au moment où la crise institutionnelle battait son plein, il a réussi à maintenir intact le moral des policiers et plus encore, il leur a donné l'envie de se battre pour la République en respectant rigoureusement les lois de cette République. Bref, Mustapha Lahbiri est de la race des combattants qui sauvent et continuent de sauver l'Algérie.