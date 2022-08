Des dizaines de militants de la cause berbère et de la démocratie, le président du RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) Atmane Mazouz, des personnalités politiques dont Nordine Ait Hamouda et Amara Benyounès ainsi que de nombreux citoyens ont pris part, hier, à la cérémonie commémorative du 28e anniversaire du décès de Mustapha Bacha, l'un des 24 détenus du printemps berbère et membre fondateur du RCD, ainsi que du syndicat UDT, (Union démocratique des travailleurs). Les grandes retrouvailles dans les rangs de la famille démocratique. En effet, chaque année, l'anniversaire de la mort de Mustapha Bacha constitue un événement rassembleur et une occasion pour réunir cette famille qui s'est battue pacifiquement pour la démocratie en Algérie et pour la reconnaissance politique et institutionnelle de la langue amazighe, dont Mustapha Bacha a été l'un des précurseurs et l'un des piliers. Atmane Mazouz, président du RCD, dont Mustapha Bacha a été un membre fondateur et cadre influent jusqu'à son décès en 1994, a rappelé que bien qu'il fût plus jeune que le regretté, il avait partagé avec lui des moments de combat pour la démocratie du temps où il était étudiant à l'université d'Alger. «Je me souviens très bien de l'apport de Mustapha Bacha dans le combat pour la démocratie ainsi que de Rachid Tigziri et de tant d'autres militants qui sont de la même trempe», a souligné Atmane Mazouz. Ce dernier a précisé que le RCD continuera le combat pour une Algérie démocratique et meilleure pour laquelle Mustapha Bacha a consacré sa vie. Il faut préciser que de nombreuses délégations ont pris part à cette commémoration dont celle de la fondation Colonel Amirouche, deux de ses dirigeants à savoir Nordine Ait Hamouda et l'universitaire Belkacem Boukhrouf ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Mustapha Bacha. Une autre délégation de l'Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou a également été de la partie et a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Mustapha Bacha.