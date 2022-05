La direction générale des douanes (DGD) a annoncé, jeudi dans un communiqué, un mouvement partiel ayant touché des cadres supérieurs relevant des services externes des douanes algériennes. «Le directeur général des douanes, Noureddine Khaldi a opéré, jeudi, un mouvement partiel ayant touché des cadres supérieurs relevant des services externes des douanes algériennes», précise la même source. Le mouvement a concerné la nomination du chef d’inspection divisionnaire des douanes Alger-commerce et du chef d’inspection divisionnaire des douanes, aéroport Houari Boumediene-fret. Il a été procédé aussi à la nomination des chefs des inspections divisionnaires des douanes de Mostaganem, de Ghazaouet, de Jijel, de Sétif, de Béjaïa et de Hassi Messaoud. Ont été nommés également le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Oran-port et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Oran-externe. Il s’agit également de la nomination du chef du service régional du contrôle en aval de Tlemcen, des sous-directeurs de l’administration des moyens de Blida, de Ouargla et de Chlef, de la sous-directrice des techniques douanières de Chlef et du sous-directeur des techniques douanières de Sétif.