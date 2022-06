Le tribunal criminel près la cour de Blida a condamné, hier, Abdelmoumène Rafik Khalifa, ancien P-DG du groupe éponyme à 18 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de dinars. Le même tribunal a ordonné la confiscation de tous ses biens dans le cadre de l' affaire Khalifa Bank rejugée pour la quatrième fois depuis 2007. Rappelons que Rafik Khalifa et ses 14 coaccusés sont poursuivis dans cette affaire pour plusieurs chefs d'inculpation, dont «association de malfaiteurs, falsification de documents officiels, usage de faux, vol en réunion, escroquerie, abus de confiance, falsification de documents bancaires et banqueroute frauduleuse». Notons que le principal accusé a été dédouané du chef d'accusation de «trafic d'influence». Huit autres accusés ont été acquittés, dont l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Abdelwahab Keramane, son frère Abdenour et sa fille Yasmine, entrés récemment en Algérie après 16 ans de fuite en Italie. Ali Aoun et Ighil Ali Améziane ont été également acquittés. Ce dernier a bénéficié également de la levée de la mise sous séquestre de sa villa. Pour sa part, l'ancien directeur de la principale agence de la BDL de Staouéli, Issir Idir Mourad, a été condamné à 5 ans de prison pour participation à la falsification de documents officiels. Il a été blanchi de l'accusation d'association de malfaiteurs. Des peines allant de 2 ans de prison avec sursis assortie d'une amende de 20 000 dinars à 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars ont été prononcées à l'encontre de cinq autre accusés. Dans cette affaire, le principal accusé, Abdelmoumène Khalifa, a été auditionné par visioconférence à partir de l'établissement pénitentiaire de Chlef. Par ailleurs, les personnes condamnées ont un délai de huit jours, à compter du 8 juin 2022, pour faire appel de cette décision, devant la Cour suprême.