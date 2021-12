Venue s'enquérir de la situation de son secteur au niveau de la wilaya de Béjaïa, la ministre de l'Environnement, qui a vu son séjour écourté d'une demi-journée sans raison apparente, a entamé sa visite d'inspection et de travail dans la commune de Darguina où elle a eu à lancer le projet de la création d'une décharge contrôlée.

Devant les représentants du mouvement associatif, la ministre de l'Environnement s'est adressée aux pros et opposants à la création de ce centre d'enfouissement technique, estimant qu'il «est temps de travailler ensemble, car tous ces déchets sont les nôtres et nous devons nous associer pour les prendre en charge», mettant en exergue le nouveau Plan d'action du gouvernement sur le plan environnemental, inspiré du programme du président de la République. «Le ministère de l'Environnement a une nouvelle politique. Il est vrai qu'on doit réaliser les centres d'enfouissement technique. C'est important mais ils posent un problème de durée qui ne saurait dépasser une dizaine d'années», a-t-elle dit, avant d'annoncer le choix du gouvernement d'aller vers une économique verte et durable à même de créer de la richesse et l'emploi, tout en soulignant la nécessité d'associer le citoyen. «L'état ne peut rien faire seul, la nouvelle politique impose l'association de la société civile et le mouvement associatif de toute entreprise», a-t-elle indiqué.

Le mouvement associatif de la région, exaspéré par ces atteintes répétées à l'environnement, a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises et alerté les pouvoirs publics pour arrêter la catastrophe. La pollution menace aussi la santé des populations, d'autant que l'oued contient des forages. La source se trouvant à Bordj Mira est à l'intérieur de l'oued Agrioune. Dans le programme, figure le Parc national de Gouraya avec la visite du musée écosystème et biodiversité, la présentation de l'aire marine protégée, la signature d'un contrat de performance environnemental avec l'association des opérateurs de la ZAV de Taharachth regroupant 65 opérateurs «récupérateurs» et la présentation de l'étude d'aménagement de l'oued Soummam.

Une rencontre avec le mouvement associatif à la Maison de la culture Taos Amrouche devrait permettre à la ministre de l'Environnement de donner d'amples détails sur la nouvelle politique environnementale retenue par le gouvernement. Il est également prévu une halte à El-Kseur pour le lancement d'un autre projet de décharge publique contrôlée. La ministre a achevé sa visite au village Aourir Athassiyen dans la commune d'Akfadou qui a été primée, lors du dernier concours du village et quartier le plus propre de la wilaya où elle a rencontré les représentants de quatre villages lauréats du dernier concours, leur prodiguant des encouragements à persévérer dans l'auto organisation communautaire.