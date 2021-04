Le crime a eu lieu à la veille du premier jour de Ramadhan de l’année 2021. Au moment du s’hour, un quarantenaire a tué sa femme(36 ans) après lui avoir assené plusieurs coups de poignard dans le dos et au bras droit, au domicile conjugal, dans la wilaya de Blida. Selon le média arabophone El Bilad, ce crime macabre a eu lieu dans la localité de Ouled Aïch, dans la wilaya de Blida. Transportée en urgence à l’hôpital Frantz Fanon de Blida, par les éléments de la Protection civile aux environs de 3 h du matin, la victime a succombé à ses blessures sur la table des soins, ce qui fait d’elle la 15e femme tuée en Algérie depuis le début de l’année 2021. La 14ème victime des féminicides cette année, selon la page facebook Féminicides-Algérie, est une diplômée universitaire, mariée et mère de 3 enfants. Elle a été tuée par son mari qui l’avait maltraitée pendant les 11 années de leur mariage. Lilia est morte le 7 avril 2021, dans la wilaya d’El Tarf. Les féminicides en Algérie trahissent la fragilité du statut de la femme au sein de la société algérienne. Les études doivent être tenues et les décisions efficaces doivent être prises par les autorités concernées afin de mettre un terme à ce fléau qui fragilise encore le place de la femme algérienne.