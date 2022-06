L'ancien ministre-conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohamed Saïd, de son vrai nom Belaïd Mohand-Oussaïd, est décédé à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. L'annonce de son décès a été faite, hier, mardi, par ses proches.

La triste nouvelle de sa disparition a également été confirmée par le Parti pour les libertés et la justice, qu'il a fondé et présidé jusqu'à décembre 2019. Le dernier poste occupé par le défunt fut celui de ministre-conseiller à la communication, et porte-parole officiel de la présidence de la République. Il a dû, néanmoins, cesser toute activité politique depuis septembre 2021 pour des raisons de santé.

Belaïd Mohand-Oussaïd, parfois appelé Mohamed Saïd, aura été l'archétype de l'homme politique issu du bouillonnant milieu du journalisme. Il a, en effet, débuté son parcours en tant que journaliste à la télévision algérienne, puis a été désigné directeur général du quotidien d'information Echaâb, avant d'occuper le poste de directeur général de l'agence Algérie presse service, APS. Il s'est vu ensuite confier le poste de directeur du Centre algérien de l'information et de la culture à Beyrouth, au Liban. Il fera alors ses premiers pas en politique, avant de l'exercer pleinement en qualité d'ambassadeur d'Algérie au Bahreïn.

Il a également occupé les postes de porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères et de représentant de l'Algérie auprès de l'Organisation de la conférence islamique OCI, puis ministre de la Communication, et ce entre 2012 et 2013, en remplacement de Nacer Mehal, sous l'ère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika.

Feu Belaïd Mohand-Oussaïd a été nommé ministre-conseiller par le président Tebboune, en décembre 2019. Sa nomination à ce poste intervenait au lendemain de sa démission du Parti de la liberté et de la justice, PLJ, qu'il présidait depuis sa création en 2012. Il avait, en effet, au préalable, remis sa démission au Bureau national qui l'a acceptée.

Le défunt aura eu à présider, pendant plusieurs années, le PLJ et s'était porté candidat à l'élection présidentielle de 2009.

Belaïd Mohand-Oussaïd est né le 20 janvier1947 en Tunisie, d'une famille originaire du village de Bouadnane, commune d'Iboudraren, daïra d'Ath Yanni, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Diplômé de la Faculté de droit et des sciences économiques et de l'Institut des sciences politiques d'Alger,1971, il était titulaire d'un diplôme en sciences politiques, en plus d'une licence en droit public international. Il a réussi, au bout d'un long parcours professionnel, à se distinguer comme un homme politique accompli.

Belaïd Mohand-Oussaïd aura été de la lignée de ceux qui ont choisi l'Algérie, à l'image d'un certain Slimane Amirat, entre autres...