L’ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, a été placé, hier, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du pôle pénal spécialisé près le tribunal

de Sidi M’hamed.

Il est poursuivi pour « abus de fonction et octroi d’indus privilèges lorsqu’il était directeur de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), entre 2001 et 2016. Pour rappel, le mis en cause a également occupé le poste de gouverneur de la Banque d’Algérie entre 2016 et 2019, et le poste de ministre des Finances sous le gouvernement Nourredine Bedoui.