Le secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed El-Amine Messaid, est décédé, hier matin, à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie. Ancien cadre au ministère des Finances, le défunt est diplômé en sciences politiques et de l'École nationale du Trésor (Paris). Mohamed El-Amine Messaid a aussi occupé les fonctions de président de la Holding Tourisme. Il a été inhumé le même jour au cimetière d'El-Alia (Alger) après la prière d'El-Asr. Le défunt avait été désigné au poste de secrétaire général par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 21 décembre 2019. En cette douloureuse occasion, le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du défunt relevant qu'il comptait parmi «ces hommes compétents, dignes de confiance et nationalistes engagés et attachés au travail bien fait». «Les missions et responsabilités qu'il a pleinement assumées lui ont valu respect et considération et tous ceux qui l'ont côtoyé lui reconnaissaient les qualités d'un responsable chevronné imprégné de la culture des cadres de l'État», a écrit le président Tebboune dans son message. Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a adressé, lui aussi, un message de condoléances à la famille de Mohamed El-Amine Messaid. Le président de la chambre haute du Parlement a évoqué les qualités et l'expérience politique du défunt, relevant que l'Algérie perdait «un de ces grands hommes de l'État qui ont réuni compétence et qualités de dévouement et de fidélité envers l'État et la patrie». L'Algérie fait ses adieux, poursuit Goudjil, à «un de ses enfants fidèles qui a servi son pays de longues années durant les différentes missions qui lui ont été confiées», relevant que le regretté «a continué avec abnégation et humilité à servir son pays à l'ère de l'Algérie nouvelle dont les fondements sont jetés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune». Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. «C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du frère Mohamed El-Amine Messaid, secrétaire général de la présidence de la République», a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances.