Le moudjahid et ancien ministre de l'Education nationale Mohamed Cherif Kharroubi, est décédé, avant-hier, à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Il a a été inhumé jeudi dernier, au cimetière Hasnaoua, dans la commune de Chéraga (Alger) en présence de plusieurs personnalités politiques nationales et proches du défunt. Né le 9 juillet 1934 dans la commune de Sidi Naâmane dans la wilaya de Tizi Ouzou, le regretté a rejoint les rangs de l'Armée de Libération nationale (ALN) en 1957 alors qu'il était étudiant à la zaouïa Sidi Abderrahmane Al Illouli.

Il a été chargé d'une mission en Tunisie pour suivre une formation militaire parmi les étudiants de la Wilaya III historique. Après des années de lutte armée, le commandement de la révolution a commencé à envoyer des missions au profit de ses étudiants, dans les pays du Machreq arabe. Mohamed Cherif Kharroubi faisait partie d'une délégation d'étudiants ayant rejoint Le Caire en 1960 pour parachever leur formation. À l'indépendance, il a poursuivi son militantisme, contribuant ainsi, à sa manière, à l'édification du pays.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni a adressé un message de condoléances à la famille de Mohamed Cherif Kharroubi, saluant les qualités du défunt, qui était «l'un des architectes des réformes et l'un des artisans du processus éducatif en Algérie». Pour le ministre, Mohamed Cherif Kharroubi figure parmi ceux qui ont contribué à la mise en place d'amendements pour la réforme du système éducatif. «Il veillait à bâtir une école algérienne basée sur les fondements de l'identité nationale, inspirés des principes de la Guerre de libération», lit-on dans ce message de condoléances.

Le ministre des Moudjahidine a souligné que « l'Algérie perd en la disparition de Mohamed Cherif Kharroubi l'un des Hommes de la Révolution et cadres de l'Etat algérien indépendant».

Enseignant de littérature arabe au mythique lycée Amirouche de Tizi Ouzou, Mohamed Cherif Kharroubi a occupé le poste de wali dans la même wilaya durant la période allant de 1974 à 1979. Il a assuré, par la suite, plusieurs hautes fonctions au sein de l'Etat dont ministre de l'Education nationale de 1979 à 1986, puis ministre de la Justice jusqu'en 1988. Il a également été ambassadeur d'Algérie à Amman, de 1989 à 1991.