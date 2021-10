Mohamed-Antar Daoud a présenté, jeudi, au prince Albert II de Monaco, les lettres de créance l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la principauté de Monaco, avec résidence à Paris. L’information, donnée hier, par le ministère des Affaires étrangères vient mettre un terme à toutes les rumeurs qui ont circulé autour du déplacement de Mohamed Antar Daoud en France, ainsi que les supputations des médias français affirmant que l’ambassadeur d’Algérie avait fait son retour dans la capitale française en catimini. La cérémonie s’est déroulée en présence du Conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Laurent Anselmi et la consule d’Algérie à Nice, Hadda Touati . « Lors de l’audience qui s’ensuivit, le souverain monégasque (…), a chargé l’ambassadeur Mohamed-Antar Daoud de transmettre ses salutations au président Abdelmadjid Tebboune », précise la même source. De son côté, l’ambassadeur d’Algérie, « a remis, au nom du chef de l’État, une invitation au prince Albert II pour assister à la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se tiendront à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022 », ajoute le communiqué du MAE, saisissant cette opportunité pour « réitérer au prince souverain les remerciements des autorités algériennes pour le précieux soutien de son pays à la candidature de la ville d’Oran en vue d’abriter cette importante manifestation sportive internationale ». Dans la foulée, Mohamed Antar Daoud a rappelé « les positions de principe de l’Algérie et les fondements de sa politique étrangère ». Par ailleurs, l’ambassadeur a évoqué « les candidatures de l’Algérie à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025 et à sa réélection à la présidence de la Commission internationale de la fonction publique (Cfpi) ».