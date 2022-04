Ali Mellah, Moh Saïd Kasmi, Moh Nachid, Moh Touil, Ali Zamoum et Amar Ouamrane et Krim Belkacem sont parmi les nombreux jeunes Algériens qui se sont révoltés contre les pratiques coloniales, bien avant 1954. En 1945 déjà, ils étaient dans les maquis de la région de Makouda, en rébellion. Ali Mellah sera, en compagnie d'Ahmed Chaffaï, connu sous l'appellation de Rouget, choisi pour la pénible tâche d'organiser la nouvelle wilaya VI, au Sahara, suite au congrès de la Soummam. Il faut dire que le colonel Ali Mellah avait les qualités requises et surtout des atouts qui plaidaient en sa faveur pour son choix à cette tâche.

Il connaissait très bien les régions du Sud et les gens qui les habitent, étant donné qu'il a passé sa jeunesse dans ces contrées où son père exerçait comme imam. Il a été longtemps tombé dans l'oubli. Il ne sera réhabilité que beaucoup plus tard. Le sort de sa veuve renseigne amplement sur cette destinée. Aux premières années de l'indépendance, la veuve du colonel Ali Mellah avait été employée au ministère des Moudjahidine, comme femme de ménage.

Il aura fallu attendre des décennies pour que le rôle de ce grand stratège de guerre et très bon orateur refasse surface. Des hommages lui ont été, à maintes fois et à chaque occasion, rendus par ses compagnons de guerre et les représentants des plus hautes autorités du pays. D'ailleurs, avant-hier, un vibrant hommage lui a été rendu dans sa commune natale, Mkira, dans la daïra de Draâ El Mizan, en présence du wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, de représentants de l'Assemblée populaire de wilaya et des moudjahidine représentant la famille révolutionnaire. Sur place, les moudjahidine ont livré des témoignages sur le personnage, connu pour sa grande sagesse et son sens de la stratégie.

Ces grands hommes choisis par Krim Belkacm pour la grande tâche d'organiser la wilaya VI, ont, pour rappel, marqué la mémoire des gens du Sud qui les ont rapidement adoptés et aimés. Un exemple vivant est encore visible dans la commune de Chellalt Laâdaoura, dans la commune de Médéa, ex-Maginaud. Selon le réalisateur du documentaire sur le rôle d'Ali Mellah dit

Si Cherif et Ahmed Chaffaï, sur nommé Rouget, les gens de cette commune parlent encore de «Messaoud Rouget» et lui vouent encore un grand respect. La preuve en est que de nombreuses rues et établissements scolaires sont baptisés à son nom.

Enfin, à rappeler que le colonel Ali Mellah il est né le 14 février 1924 à Draâ El Mizan. Il a rejoint le Mouvement national très tôt aux côtés de Krim Belkacem et d'autres jeunes Algériens révoltés par les pratiques coloniales. Il sera au maquis dès 1945 avec Krim Belkacem où ils se retrouveront dans la région de Makouda avec d'autres militants entrés en rébellion la même année. Il sera désigné avec Ahmed Chaffaï alias Rouget pour organiser les maquis de la wilaya VI. Ali Mellah est tombé au champ d'honneur le 31 mars 1957, non loin de Ksar El Boukhari, dans la wilaya de Médéa.