Les services de sécurité ont dévoilé, hier, un premier bilan provisoire au sujet de l’application des mesures de confinement, édictées par les pouvoirs publics. On annonce, à ce sujet, la saisie de 450 véhicules dans l’Algérois et pas moins de 240 verbalisations et contraventions à l’endroit de transporteurs, dont des taxis, des bus et au niveau du tramway. Ces mesures concernent des contrevenants aux horaires de confinement sanitaire, aux mesures de distanciation sociale, le non- port de masques protecteurs ou bavettes, le non-respect des mesures d’hygiène dans le transport des voyageurs, etc. En pleine crise sanitaire, des agents de l’ordre public ont été étonnés de découvrir des bus bondés, sans aucune mesure de protection. Des taxis urbains et suburbains ont été également débusqués avec un nombre de passagers dépassant les normes arrêtées par le ministère des Transports. Face à cette nouvelle donne, les services de sécurité annoncent la poursuite et la multiplication des opérations de contrôle et des inspections au niveau des espaces publics et des axes routiers des différentes régions du pays, l’objectif étant d’arriver à un effet dissuasif et à imposer un strict respect des mesures de confinement sanitaire. Dans le sillage de cette évolution inquiétante de la pandémie, les entreprises de transport ont également donné de nouvelles instructions à l’endroit de leurs employés, mais aussi à celui des usagers. Pour sa part, la Société du tramway d’Alger, qui avait annoncé des réaménagements dans le dispositif de veille sanitaire, a entamé, hier, des opérations coup de poing, à travers ses différentes rames et ses stations. Ainsi, dans ce cadre, on annonce que « l’unité opérationnelle d’Alger, en collaboration avec les forces de l’ordre a effectué une opération coup de poing au niveau de la station «Université de Bab Ezzouar»... afin d’assurer le respect du protocole sanitaire en vigueur en imposant le port du masque, le respect de la distanciation sociale entre les voyageurs et en limitant le taux de remplissage des rames à 50 %»,annonce un communiqué de la société. Idem pour l’Etusa qui a également entamé des réaménagements des dispositifs de veille sanitaires. L’inquiétude est d’autant plus importante que le relâchement général a induit des répercussions qui laissent présager le pire, si un redressement urgent et rapide de la situation n’est pas envisagé dans l’immédiat.

D’où une réunion urgente du président de la République avec les principaux responsables de l’Etat, autour des dernières évolutions inquiétantes de la pandémie. La sensibilisation devra être le cheval de bataille de tous les opérateurs publics, en relation avec la gestion du flux des citoyens, qu’ils soient directeurs de marchés, transporteurs, responsables de surfaces commerciales, imams dans les mosquées, etc. Du côté des mosquées, le ministre des Affaires religieuses a également ordonné des inspections dans les mosquées et les lieux de culte. Des instructions fermes ont été également adressées aux imams, afin de durcir les mesures de respect de la veille sanitaire. Ce durcissement des dispositions à l’endroit des contrevenants aux mesures de confinement, est motivé par la recrudescence des cas de contamination. Les services de sécurité multiplient les rondes et les contrôles, afin de dissuader les récalcitrants aux mesures de confinement. Mais la situation est telle que la maîtrise des mesures sanitaires et l’imposition de leur respect dans les espaces et les transports publics, notamment, relèvent du domaine du compliqué. Les citoyens ayant souffert avec les premiers confinements, ont fini par céder à un relâchement dangereux. Du coup, depuis quelques jours, l’on assiste à une hausse inquiétante des contaminations et du nombre des malades admis aux urgences du Covid-19. Dans la capitale, considérée par le directeur de l’institut Pasteur comme le foyer des nouvelles souches, les services Covid-19 des hôpitaux Mustapha Pacha, Nefissa Hamoud (ex-Parnet) Mustapha Zmirli et le CHU de Kouba sont pris d’assaut et pourraient connaître une véritable saturation dans les tout prochains jours.