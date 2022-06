C'est fait!L'Anep se met en mode 2.0 en lançant la publicité en ligne. En effet, l'Agence nationale d'édition et de publicité a annoncé le lancement d'un nouveau service, en l'occurrence la publicité électronique. «Dans le cadre du développement de ses activités, l'Anep a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle catégorie de services: la publicité électronique», a-t-elle indiqué dans un communiqué non sans souligner que ce service est destiné à l'activité d'information en ligne, c'est-à-dire la presse électronique. C'est dans ce sens que l'Anep invite l'ensemble des responsables d'organes d'information en ligne éligibles selon la réglementation en vigueur et désireux de prendre part à cette activité à envoyer leurs dossiers administratifs. «Cela se fait exclusivement par courriel à l'adresse: [email protected]», précise-t-elle. L'Anep indique, à ce titre, que le dossier administratif devra être transmis sous fichier PDF unique. «Il doit être constitué des documents suivants: une demande de partenariat adressée à la Direction générale de l'Anep, le certificat d'enregistrement de l'organe d'information en ligne (agrément)», assure-t-elle. Il est aussi question de l'attestation d'hébergement du site électronique devant comporter le nom de domaine +.dz. + et être récente, le statut juridique de l'entreprise de l'organe d'information en ligne, la pièce d'identité du ou des propriétaire(s) et le registre du commerce comportant le numéro d'activité relatif à la presse électronique». Le dossier doit également être constitué de «titre légal d'occupation des locaux en cours de validité, la fiche technique du site électronique (accès/sécurité/gestion technique), l'attestation d'adhésion de l'entreprise de l'organe d'information en ligne à la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), l'attestation de déclaration statistique et fiscale comportant les numéros d'identification statistique et fiscale (NIS et NIF)».

L'attestation des comptes sociaux annuels de l'entreprise détentrice de l'organe d'information en ligne est également demandée. Tout comme son attestation de domiciliation bancaire ainsi qu'une présentation détaillée du site électronique (ligne éditoriale, statistiques, présence sur les réseaux sociaux, etc.). Elle fait remarquer, dans ce contexte, que «les dossiers incomplets ainsi que ceux transmis par tout autre moyen que via l'adresse e-mail sus-citée ne seront pas examinés». L'agence publique de publicité assure, à cet égard, que les responsables d'organes d'information en ligne dont les dossiers sont approuvés seront invités à conclure une convention de partenariat afin de pouvoir bénéficier de cette publicité.

Une bonne nouvelle donc pour les médias en ligne qui pourraient, enfin, trouver une source de financement. Car, les journaux électroniques peinent à survivre au vu de la concurrence des réseaux sociaux mais aussi du contexte économique difficile que traverse le pays. La crise économique, le Hirak et la Covid-19 ont mis en berne l'activité économique dans le pays. Les entreprises privées, seuls annonceurs jusqu'ici des médias électroniques, ont donc commencé à «sacrifier» leurs budgets marketing et communication. Le peu qui a été maintenu a été réorienté vers la «pub» sur Google ou les réseaux sociaux, beaucoup moins chers. C'est ainsi que même les grands médias en ligne qui existaient jusqu'ici se sont retrouvés dans une situation des plus compliquées avec la disparition de leurs principaux annonceurs. Les nouveaux arrivés dans le monde des médias sur Internet se sont retrouvés face à la dure réalité du marché, ferment les uns après les autres. Certains ont tenté d'autres business modèeles à l'image des services d'abonnements. Un échec tout aussi retentissant avec une culture en la matière quasi inexistante chez les lecteurs, ajouté au fait que le E-Paiement demeure encore à l'état embryonnaire. Tous attendaient alors impatiemment le lancement de cette activité décidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, pour aider au développement de la presse électronique.

En lui ouvrant la porte des annonceurs publics, le président de la République offre aux médias 2.0 la possibilité de se développer pour faire une véritable force médiatique au service de la nation. ~Ça ne peut qu'être un plus pour le front interne qui doit faire face aux nouveaux défis du moment, notamment les «fake news». La presse électronique a-t-elle donc été mise sur orbite? Wait and see...