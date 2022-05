Suite à un appel d'un citoyen effectué sur le numéro vert, mercredi dernier vers les coups de trois heures du matin, informant du vol dont a fait l'objet le bureau d'un notaire sis-au centre-ville de Miliana, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Miliana dans la wilaya de Aïn Defla, se sont, après avoir pris les précautions d'usage, rendus sur le lieu indiqué, a précisé la cellule de communication et des relations publiques (Ccrp). À leur vue, les assaillants ont pris la poudre d'escampette, non sans avoir subtilisé du bureau du notaire en question, des objets dont notamment le coffre-fort à l'intérieur duquel se trouvait une importante somme d'argent, ainsi que divers autres documents. Mais les trois membres de la bande ont vite déchanté après s'être rendus compte que la ville était quadrillée à la faveur du plan mis en place en coordination avec les autres patrouilles de la ville, se faisant arrêtés, sans manifester la moindre résistance, à quelques encablures de la sortie est de la ville. Acculés, ils ont reconnu que les objets volés étaient entreposés au niveau d'un garage d'une habitation située à un endroit isolé à la périphérie de la ville. Présentés jeudi devant les instances judiciaires compétentes de Miliana, les mis en cause âgés entre 27 et 32 ans, ont été placés sous mandat de dépôt pour le grief d' «association de malfaiteurs dans le but d'accomplir un vol».