(Les éléments de la sûreté de daïra de OulhacaAïn Témouchent) ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine par mer et procédé à l'arrestation de 7 personnes, a-t-on appris, hier, auprès de la sûreté de wilaya. L'opération a été menée, suite à l'interception d'un véhicule utilitaire à un barrage de contrôle de sécurité, a-t-on indiqué.

La fouille du véhicule, qui transportait les six mis en cause et un chauffeur, a permis la découverte d'un zodiac et des équipements de navigation, dont un moteur, des gilets de sauvetage et une pompe, a précisé la cellule de communication et des relations publiques. Les personnes arrêtées ont été transférées au siège de la sûreté de daïra de Oulhaca et une enquête a été ouverte. Passés aux aveux, les mis en cause ont reconnu qu'ils tentaient de prendre le large, à partir d'une plage située dans la daïra de Oulhaca,

a-t-on fait savoir.