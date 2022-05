Deux grands bateaux de pêche en haute mer (des thoniers) de 35 mètres de long, construits par une société algérienne privée, avec un taux d'intégration estimé à 60%, ont été officiellement mis à l'eau, hier, au port de Zemmouri, à l'est de Boumerdès, une première nationale dans le domaine de la construction et de la réparation navale. La mise à l'eau de ces deux bateaux, construits par la société de Construction et réparation navale Corenav, activant depuis des années au port de Zemmouri El Bahri, a été effectuée en présence du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi et du médiateur de la République, Brahim Merad, ainsi que de représentants de la Chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, de membres des deux chambres du Parlement et des autorités locales. L'un des deux bateaux a été baptisé, à l'occasion, des noms des deux frères martyrs Benaâmane Mohamed et Ali, tous les deux pécheurs, sur proposition du ministère des Moudjahidine. L'inauguration de ces deux navires (en polystyrène) construits par Corenav, qui s'attelle actuellement à la fabrication d'un 3e navire similaire attendu à la livraison prochainement, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République visant la mise en place d'une flotte de pêche en haute mer, pour le relèvement des capacités nationales en production halieutique, et partant assurer la sécurité alimentaire, a indiqué Salaouatchi. En plus de contribuer à développer localement l'activité de construction et de réparation navales et d'attirer les grandes entreprises spécialisées pour bénéficier de l'expérience, la réalisation de ces navires permettra aussi de réduire les importations dans le domaine.