Sur sa page officielle tweeter, le club catalan a adressé, hier, un message sympathique de félicitations aux Verts, suite à leur sacre, en Coupe arabe. On pouvait lire sur ce tweet, « Mille félicitations à l’équipe algérienne, pour le sacre de la Coupe arabe ». Le tweet du club barcelonais, comportait également une photo à l’effigie de l’équipe nationale, au moment de la remise et de la levée de la Coupe arabe, par Raïs M’bolhi et ses compagnons.