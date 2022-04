La première semaine du mois sacré a été malheureusement meurtrière pour plusieurs citoyens de la wilaya de Bouira. En effet dès le premier jour de Ramadhan, les sirènes des pompiers n'ont cessé de sonner. Samedi denier, au niveau de la RN 5 tout près du village Saïd Abid aux environs de

11 heures 30 minutes, un véhicule touristique heurte de plein fouet une dame sexagénaire, la bonne femme a failli perdre la vie, elle a été secourue de justesse par les éléments de la Protection civile. Peu de temps après, vers les coups de 17 heures, c'était sur la RN 5 dans la commune de Kadiria qu'une forte collision entre deux véhicules légers a eu lieu, causant six blessés. Le lendemain, dimanche, les pompiers ont été dépêchés en urgence pour secourir une jeune fille âgée de 17 ans, la victime chuta du deuxième étage d'un bâtiment dans la commune de Ahl El Ksar. Elle fut évacuée en urgence vers l'hôpital de Bechloul.

Le troisième jour de Ramadhan fut malheureusement meurtrier. En effet, l'après-midi vers 14 heures, sur la voie double Sour El Ghozlane- Bouira un véhicule touristique dérape et donne la mort sur place à un homme de 55 ans, la deuxième passagère, une femme, a été sérieusement blessée. Le même jour et tout juste une heure trente minutes plus tard, au niveau de l'autoroute Est-Ouest aux environs de la commune d'Ahnif, à 40 km à l'est du chef- lieu de wilaya, là il a été enregistré une dangereuse collision entre un camion et un véhicule léger. Sur les lieux, les éléments de la Protection civile ont signalé le décès de trois personnes; toutes de sexe masculin âgées de 52 et 84 ans.

Une femme sérieusement blessée à bord du même vehicule a été évacuée en urgence vers l'hôpital de M'Chedallah. Hélas, renseignement pris du même hôpital; la bonne dame était enceinte et a peu de temps après succombé à ses blessures. Aussi, durant la soirée de ce mardi aux environs de 21 heures 45 minutes dans la ville de Bouira à la cité 140 Logements, deux femmes âgées de 48 et 50 ans ont failli perdre la vie après avoir été heurtées par un véhicule lourd. Elles ont été secourues par les éléments de la Protection civile et évacuées en urgence à l'hôpital Mohamed Boudiaf de la même ville. Ce n'est pas tout, en effet même les animaux n'ont pas échappé à l'inconscience humaine. Malgré les appels répétés aux gens à ne pas laisser leurs puits à découvert et non sécurisés et malgré plusieurs incidents ayant coûté la vie à des personnes tombées accidentellement dans ce genre de forages; des personnes sans scrupules continuent de faire fi de la loi en vigueur.

Le dernier incident en date fut cette malheureuse vache qui a fini au fond d'un puits de 10 m de profondeur. Elle a été sortie indemne mais après un dur travail des éléments de Protection civile assistés par leurs collègues du groupe Grimp de Tikjdda.