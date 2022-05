Les autorités de la wilaya de Khenchela ont pris une décision portant interdiction partielle et provisoire d'accéder aux espaces forestiers de toutes les communes de la wilaya, durant la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre 2022, ont indiqué, hier,les services de la wilaya.

Dans le cadre des dispositifs anti-incendie de forêts et de récoltes agricoles ainsi que le plan d'organisation des secours en cas de sinistre, et sur proposition du Conservateur local des forêts, le wali par intérim, Hadj Farsi, a pris la décision d'interdire aux citoyens et visiteurs de Khenchela l'accès aux sites forestiers et l'utilisation des barbecues ou tout instrument inflammable à l'intérieur ou sur les bordures des forêts, ont précisé les mêmes services.