Le ministre de l'Intérieur a opéré, jeudi, «un vaste mouvement dans le corps des secrétaires généraux des wilayas, indique un communiqué du ministère, repris par l'APS. Ce mouvement concerne la promotion de 22 cadres au poste de secrétaires généraux de wilayas, la mutation de 7 secrétaires généraux à d'autres wilayas et la fin de fonctions de 12 secrétaires généraux de wilayas. Il intervient après le vaste mouvement opéré récemment par le président de la République dans le corps des walis et walis délégués. Ces mouvements tous azimuts, insuffleraient un nouvel élan et confèreraient une plus grande dynamique à la gestion locale. Un mouvement partiel des SG de wilayas a été effectué en début septembre 2020. «Après accord du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a effectué un vaste mouvement dans le corps des secrétaires généraux de wilayas». La promotion a touché 22 cadres. Il s'agit de Bousmaât Diab dans la wilaya d'Adrar, Saber Mohamed dans la wilaya de Chlef, Boutahraoui Omar dans la wilaya d'Oum Bouaghi, Yahiaoui Saïd dans la wilaya de Béjaïa,Moulay Ali dans la wilaya de Biskra, Yezza Rabah Mourad dans la wilaya de Bouira, Dahmani Khaled dans la wilaya de Tamanrasset, Maâteli Bouhdjeur dans la wilaya de Tébessa, Zemali Fouzia dans la wilaya de Tlemcen, Berkan Kamel dans la wilaya de Jijel, Tahar Kouadri Bouabdellah dans la wilaya de Skikda, Mechich Amrou dans la wilaya d'Annaba, Maâmri Mahrez dans la wilaya de Constantine, Khettal El Hadj dans la wilaya de M'sila, Attal Amrani dans la wilaya d'Ilizi, Benzaïr Bouderbala dans la wilaya de Souk Ahras, Mesnoua Karima dans la wilaya de Tipaza, Selmi Abdelkader dans la wilaya de Mila, Kahar Ali dans la wilaya d'Aïn Témouchent, Ouedi Ibrahim dans la wilaya de Timimoune, Saïdani Noureddine dans la wilaya de Beni Abbas, Haddada Mourad dans la wilaya d'In Guezzam. La mutation vers d'autres wilayas concerne 7 secrétaires généraux. Il s'agit de Dahou Mustapha, de la wilaya de Bouira à la wilaya de Guelma, Harizi Salim, de la wilaya d'Annaba à la wilaya d'Alger, Telli Kheira, de la wilaya de Guelma à la wilaya d'El Bayadh, Bettioui Abdelkarim, de la wilaya de M'sila à la wilaya de Boumerdès, Bendjima Abdelkader, de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à la wilaya de Sétif, Benflis Mahfoud, de la wilaya d'El Tarf à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Medjoubi Sami, de la wilaya d'Aïn Témouchent à la wilaya d'El Tarf. Par ailleurs, il a été mis fin, également, aux fonctions de la secrétaire générale de la wilaya de Chlef et celle de la wilaya d'El Bayadh. Il s'agit respectivement de Meziane Neciba et Boukhedmi Salima, appelées à d'autres fonctions. Il a été mis fin aux fonctions de 10 secrétaires généraux de wilayas. Il s'agit de Nouacer Brahim: wilaya de Biskra, Bouziane Larbi: wilaya de Tébessa, Menia Djamel: wilaya de Tlemcen, Hamouche Djamel- Eddine: wilaya d'Alger: Benkouider Abdelkarim: wilaya de Jijel, Mekki Kaddour: wilaya de Sétif, Kanem Mouloud: wilaya de Skikda, Delal Mohamed: wilaya de Tipaza, Chlef Mohamed: wilaya de Beni Abbas, Nakib Rabie: wilaya d'In Guezzam.