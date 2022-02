C'est exclusivement le ciment algérien qui est destiné à l'export, à savoir le clinker, qui est l'otage des transporteurs en colère, informe une source proche des producteurs de ciment.

En effet, les transporteurs qui ne décolèrent pas, maintiennent la pression en bloquant les routes. «Ces blocages sont accompagnés de menaces, d'intimidation et de violence à l'égard des chauffeurs qui souhaitent reprendre leur activité», Signale-t-on de même source.

Ainsi, la grogne des transporteurs de ciment se poursuit, après avoir été déclenchée début février, suite à la décision des autorités de l'application stricte de la loi relative à la surcharge des camions. «Nous avons augmenté le prix de la tonne et le transporteur ne perd rien»,explique Sofiane Yahimi, chargé de la communication auprès de Lafarge Algérie qui rappelle: «Après négociations avec les transporteurs de clinker destiné à l'exportation, et compte tenu de la baisse de charge parfois inférieure à la carte grise du véhicule, nous avons répondu favorablement à ces demandes en augmentant le prix du transport pour compenser proportionnellement la baisse de charge.

Les différentes réunions tenues avec les représentants des transporteurs se sont soldées par une acceptation et une satisfaction totale de leur part.».»L'entêtement des transporteurs, notamment à l'est du pays, risque de compromettre sur le long terme l'exportation du ciment algérien. Surtout que les bateaux étrangers qui sont en rade peuvent facilement mettre le cap sur d'autres destinations comme la Turquie ou la Grèce qui sont à l'affût d'opportunités.

Une fâcheuse orientation que peuvent prendre les événements, laquelle est en porte-à-faux avec l'ambition nationale de développer les exportations hors hydrocarbures. «Nous tenons à partager notre incompréhension et indignation par rapport à cette situation qui perdure (...), mais surtout notre crainte et peur pour l'avenir des exportations de notre pays, du fait que nos clients à l'étranger, très mécontents de cette situation, se redirigent rapidement vers d'autres producteurs voisins concurrents qui seront ravis de les récupérer et les servir avec un bien meilleur service», prévient-on d'ailleurs.

Rappelons que les producteurs de ciment ont eu à exposer leurs problèmes au ministre des Transports, Aïssa Bekkai, à la faveur d'une réunion que ce dernier a présideé. Cette rencontre, dont l'organisation remonte à quelques jours, a réuni les cadres du ministère, des P-DG de groupes de transport, des directeurs d'entreprises de transport logistique et des représentants de producteurs de ciment à travers le pays (Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica), le groupe Lafarge Algérie, Biskria Ciment ainsi que la société Cilas. Les producteurs de ciment et de clinker ont, alors, mis en avant les capacités nationales de production de ces deux matériaux et les perspectives de leur développement à la faveur de la demande mondiale croissante, soulevant les difficultés qui se posent à eux en matière d'exportation, notamment celles inhérentes au transport, au déchargement et à l'expédition.

Les opérateurs économiques ambitionnent d'exporter 10 millions de tonnes en 2022. Aussi, le ministre a-t-il exhorté les responsables des entreprises de transport et des établissements portuaires à réunir tous les moyens et équipements nécessaires pour faciliter l'exportation et à travailler en coordination avec les producteurs de ciment et de clinker pour élaborer une feuille de route commune comprenant toutes les propositions et solutions possibles pour développer et pérenniser l'exportation et accroître la part de l'Algérie sur le marché régional et international.