Après les directeurs des écoles primaires, et du cycle moyen, qui ont refusé de gérer l'opération de l'allocation destinée aux élèves démunis, les proviseurs des lycées menacent de boycotter les activités administratives relatives à l'encadrement des examens officiels, dont celui du baccalauréat. C'est le bureau local du syndicat du Conseil national autonome des directeurs des lycées (Cnadl), de Bordj Bou Arréridj, qui vient d'annoncer la couleur. Un communiqué rendu public, hier, s'est répandu comme une traînée de poudre sur la Toile quelques heures après sa mise en ligne. L'action du boycottage serait probablement le point de départ d'un mouvement plus large.

Les protestataires ont décidé le boycott des tâches administratives, dont la préparation et la remise des listes des noms des candidats à l'examen du baccalauréat, et la remise des notes du troisième trimestre au niveau de la plate-forme numérique de la tutelle. Les protestataires dénoncent la faible valorisation du travail qu'ils accomplissent. Ils demandent, d'élaborer une loi-cadre du directeur de lycée qui définit son rôle et ses tâches. S´agit-il d´un moyen de pression pour amener la tutelle à dialoguer? Possible.

Le document accuse la tutelle de n'avoir affiché «aucune bonne volonté pour désamorcer la crise».

Le bureau de willaya du Cnadl a également appelé les proviseurs de lycée à boycotter la gestion du dossier de l'allocation de 5000 DA destinée aux élèves démunis.

Une démarche qui se fait ressentir dans les écoles primaires, et les CEM.L'allocation n'a pas été à ce jour versée dans de nombreux établissements. Pourtant, la loi est claire. Attendue au début du mois de Ramadhan. Les délais de l'octroi de ladite allocation sont fixés au début du mois sacré.

Les appels au boycott interviennent au moment où la grève du Cnapeste perturbe à grande échelle les opérations de remise des bulletins.

Le troisième trimestre, le plus court, a été entamé ce samedi et de nombreux élèves n'ont toujours pas pu récupérer les bulletins du premier trimestre. L'entame des négociations, demeure plus que nécessaire pour sortir l'école de la zone de turbulence qu'elle traverse ces derniers temps. L'érosion du pouvoir d'achat est avancé comme la première des causes.

Mais, les actions de protestation «se succèdent» au détriment de l'intérêt des élèves, notamment ceux qui s'apprêtent à passer les épreuves de fin de cycle. Un intérêt qui doit etre placé au-dessus de toute considération».