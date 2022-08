Cette année, la figue n'est pas au top de sa santé. D'aucuns l'auront remarqué, ces derniers jours. Le fruit voit sa durée de vie rétrécir comme une peau de chagrin. En effet, les citoyens, les personnes âgées surtout, avant les techniciens des ser-vices agricoles, commencent à s'inquiéter de ce phénomène qui doit attirer toute l'attention afin d'éviter son avancée dommageable. Ces derniers jours, des citoyens témoignent, que les figues mûrissent rapidement mais deviennent sèches en l'espace d'un seul jour ou d'une demi-journée. «On n'a même pas le temps de les cueillir. C'est une figue, non mûre le matin, qui vient à maturité durant la journée et qui sèche le même jour», affirme un vieil homme d'Iflissen, sur le littoral.

Cette situation inquiète les gens qui craignent pour leur santé et surtout la qualité de ce fruit qui, jadis, mûrissait au chant des cigales. «C'est un phénomène bizarre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. La figue tient au moins trois à quatre jours, avant de sécher et de la cueillir comme une figue sèche à stocker. Là, je vois des figues qui sèchent en l'espace de quelques heures seulement», ajoute un autre citoyen de Larbaa Naït Irathen. En fait, ce constat est général et est fait dans pratiquement toutes les daïras de la wilaya de Tizi Ouzou. Les citoyens alertent les services concernés afin qu'ils se penchent sur ce phénomène préjudiciable à la figueraie elle-même, les producteurs en particulier et l'économie locale en général.

Pour une partie des citoyens, le fait est dû à la forte chaleur de ces dernières années.

«La figue supporte bien la chaleur estivale, mais pas à ce point quand même. La chaleur dépasse de loin le seuil d'une température spéciale à l'été. Même les autres fruits vont être touchés dans les prochaines années. C'est inévitable, si la chaleur continue d'augmenter», explique un vieil homme qui fait remarquer que l'avertissement a déjà été donné pour le grenadier mais on n'a pas voulu l'entendre. «Ça fait des années que le grenadier ne tient plus ses fruits jusqu'à ce qu'ils deviennent mûrs. Le fruit éclate à la moitié du processus et les graines pourrissent, avant de prendre la couleur rouge», explique-t-il.

D'autres, par contre, expliquent ce phénomène par la chaleur exceptionnelle de l'année dernière. Cela doit être les conséquences de la chaleur infernale de l'été dernier, marqué par les incendies qui ont ravagé la région durant un mois.

L'olivier a été également impacté par la chaleur de l'été précédent. On l'a constaté durant la dernière récolte. Donc, l'olivier ou le grenadier ne pouvaient pas faire exception. Bien au contraire. Ces arbres sont moins résistants aux aléas de la nature», explique un autre ressortissant. Ce pourquoi, les techniciens des services agricole et des instituts spécialisés dans l'agriculture sont appelés à réagir rapidement afin de comprendre ce phénomène. C'est une véritable alerte qui est donnée par les citoyens. Il faut sauver le figuier avant qu'il ne soit trop tard.