L'espoir d'être raccordé au réseau de gaz naturel renaît chez les populations des mechtas de Kermadi et Sidi Hamed, relevant respectivement des communes d'El Eulma et Chorfa. Les habitants de ces agglomérations enclavées vont bannir à jamais les désagréments du gaz butane, qui a, de tout temps étét un parcours du combattant, notamment en période hivernale. Un soulagement pour ces populations qui ont tenu à qualifier cette opération de signe fort quant à l'intérêt qu'accorde le chef de l'Etat à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Une satisfaction que le wali d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a tenu à partager avec les habitants de ces mechtas en procédant à la mise en service du raccordement. Un aboutissement résultant des efforts consentis par les autorités locales de la wilaya qui ont pu réaliser et réceptionner le projet après la levée des contraintes dont le gel des financements du projet destiné à ces deux communes, au cours des deux dernières années. Une levée de contraintes ayant permis, également, à plusieurs autres agglomérations d'être raccordées au réseau énergétique. D'autant que le projet du raccordement au gaz naturel dans la commune de Chétaïbi traîne depuis 2015, après son abandon par l'entreprise chargée de sa réalisation à hauteur de 13% du taux d'avancement des travaux. Un arrêt induit par l'opposition des propriétaires terriens au passage des conduites de gas par leurs mechtas. A cela s'ajoutent les difficultés de l'éloignement de la commune de Chétaibi du réseau principal alimentant la wilaya d'Annaba en gaz naturel. Une situation ayant nécessité l'intervention de la Sonelgaz. Achevé et réceptionné en un temps record, le projet a permis le raccordement de centaines de foyers au réseau du gaz de ville, outre l'amélioration des conditions de vie des populations des zones éparses. Pour rappel, 320 opérations de développement sont retenues pour la prise en charge des préoccupations majeures des habitants des 110 zones d'ombre que compte la wilaya d'Annaba. Plus de 70% des travaux des différents programmes de développement ont été lancés pour la totalité des zones enclavées à travers les 11 communes de la wilaya. Dans le détail on dénombre, la concrétisation du raccordement au réseau d'électricité et de renforcement de l'éclairage public à travers 13 zones d'ombre, le raccordement en électricité dans 12 autres sur 78 zones concernées. À ce titre il a été procédé à la mise à niveau et l'entretien de plusieurs tronçons routiers des chemins communaux et de wilaya. En plus de l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves relevant des agglomérations et localités enclavées, avec la mise en service de dizaines de bus de transport scolaire. Il est à souligner que l'année 2021 a été marquée par le lancement de travaux de réalisation de l'ensemble des opérations de développement programmées et l'inscription d'autres afin de procurer les meilleures conditions de vie pour les populations des zones d'ombre et encourager du coup, le développement d'activités, créatrices de richesse et de postes d'emploi. Une politique visant à diminuer un tant soit peu, l'exode des populations de ces zones vers les grandes villes.