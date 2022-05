L'initiative de la «main tendue» du président de la République qui suscite un débat fécond à l'intérieur des instances politiques nationales, semble intéresser des cercles politico-médiatiques bien plus larges, au regard des plateaux télévisés consacrés à cette démarche. Ainsi, avant même que l'on ait le fin mot de cette histoire, la chaîne française France 24 a organisé, avant-hier, un débat entre l'avocat Nadjib Bitam et l'activiste Salah Hadjam, installé au Luxembourg.

Caricaturant la situation qui prévaut en Algérie, Hadjam est allé de ses phrases toutes faites pour descendre en flammes l'initiative du chef de l'État au motif que des cadres de l'ex-FIS et du GIA demeurent toujours incarcérés. Il va de soi qu'il fait mine d'ignorer les très nombreux membres du parti dissous, élargi par la Justice algérienne, suite à la Réconciliation nationale ou tout simplement, ceux qui avaient purgé leurs peines d'emprisonnement à l'image de Ali Belhadj. L'argumentaire développé par l'activiste installé à l'étranger et contre lequel aucune poursuite judiciaire n'est engagée par la justice algérienne, a été démoli par l'avocat Nadjib Bitam qui, à partir de Batna d'où il s'exprimait, a remis les choses à leur place et fait le constat de nombreux contacts entre le président Tebboune et des chefs de partis politiques. Rappelant l'absence d'un communiqué officiel de la présidence de la République concernant cette initiative, Me Bitam relève, néanmoins, les prémices de cette initiative à travers le discours tenu par le chef de l'État devant les représentants de la communauté algérienne en Turquie. «L'objectif de la démarche consiste en l'unification des rangs et la consolidation du front interne», soutient l'invité de France 24, non sans signaler que cette initiative est comprise dans le programme électoral du président de la République. «L'Algérie nouvelle a besoin d'une nouvelle page et celle-ci ne peut être écrite que dans un contexte de réconciliation entre Algériens», relève Me Bitam. En termes clairs, «il est attendu de tous les Algériens sans exclusion aucune, de s'asseoir autour de la table du dialogue», répond-il à Hadjam qui s'est lancé dans une longue plaidoirie contre l'État algérien, allant jusqu'à douter de sa légitimé. L'invitation du président Tebboune que l'avocat a exprimé sur le plateau de France 24 «a reçu le soutien indéfectible du chef d'état-major de l'ANP», rappelle-t-il, comme pour signifier la cohésion de l'État dans cette démarche. Il invitera les opposants installés à l'étranger, dont Hadjam à rentrer au pays et prendre part audit dialogue.

Sur l'agenda de l'initiative présidentielle, Me Bitam notera le rendez-vous majeur du 5 juillet prochain où, estimera-t-il, le président de la République rendra publics les détails de son initiative. Celle-ci pourrait prendre la forme d'une large grâce au profit d'opposants à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Devant le refus entêté de Salah Hadjam de croire à la démarche du président Tebboune, Me Bitam a défendu le principe du pardon, rappelant qu'il avait été le premier à avoir eu le courage d'évoquer publiquement une posture réconciliatrice à l'endroit des hommes d'affaires qui croupissent présentement en prison, contre le remboursement des sommes d'argent détournées. Cette attitude ne concerne pas les hommes politiques de l'ancien système pour lesquels, dira-t-il, «l'opinion nationale a son mot à dire». Face à son vis- à- vis qui a persisté dans un discours de refus systématique de toute idée de dialogue, Me Bitam a gagné la joute verbale en mettant en exergue en toute objectivité les avancées de l'Algérie sur le plan socio-économique avec, notamment l'allocation chômage, et diplomatiques, au travers de son non-alignement strictement respecté par les Etats- Unis et la Russie.