Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier soir un appel téléphonique de l’Emir Mohammed Ben Salmane, Prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d’Arabie Saoudite, lors duquel il s’est excusé de ne pas pouvoir participer au Sommet arabe devant se tenir à Alger le 1er novembre conformément aux recommandations des médecins qui lui déconseillent les voyages, indique un communiqué de la présidence de la République. « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce soir, un appel téléphonique de son frère, son Altesse l’Emir Mohammed Ben Salmane, Prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d’Arabie Saoudite, pays frère, lors duquel il s’est excusé de ne pas pouvoir participer au Sommet arabe devant se tenir le 1er novembre à Alger, conformément aux recommandations des médecins qui lui déconseillent les voyages », lit-on dans le communiqué.« Pour sa part, le Président a dit comprendre la situation et regretter l’empêchement du Prince héritier, son Altesse l’Emir Mohammed Ben Salmane, lui exprimant ses vœux de santé et de bien être, et que le Royaume d’Arabie Saoudite, pays frère, sera présent avec nous en toutes circonstances », a ajouté la même source.