Euphorie générale! Après deux ans de «cauchemars», le printemps 2022 s'annonce rempli de belles promesses. La plus «gracieuse» d'entre elles est tout simplement un retour à la... vie normale. La situation épidémique s'étant nettement améliorée, les Algériens savourent les moments les plus simples de la vie. Ils profitent de la joie de vivre sans le stress de la Covid-19. On peut apercevoir leurs beaux sourires sur des visages qui ne sont plus masqués. Avec moins de 50 cas par jour, ils entrevoient un mois de Ramadhan tranquille. Ils espèrent retrouver les mosquées pour les traditionnels «Tarawihs», le plaisir d'une «S'ahra» sans couvre-feu ni risque sur leur santé et celle de leurs proches. «Mon Dieu, on revient de loin. Quand je me rappelle des deux derniers Ramadhans, j'ai la chair de poule», souligne Mohamed, qui a donné rendez-vous à ses amis pour un mois rempli de prières et de... parties de dominos. En attendant, il apprécie de pouvoir embrasser ses enfants, les faire sortir et les voir jouer avec leurs copains, sans cette triste sensation de «malpropres». Les férus de football ont, eux, retrouvé le plaisir des stades. Ils espèrent atteindre l'apothéose dans les gradins du stade Mustapha-Tchaker, le 29 mars prochain. Ce sera le jour des grandes retrouvailles avec l'Équipe nationale de football. «Ce sera une grande fête nationale avec, Incha Allah, la qualification des Verts pour la Coupe du monde de football», soutient Maâchou, fan d'«El Khoudhor» qui ne respire et ne «vit» que pour cette fameuse journée du 29. Comme lui, 44 millions d'Algériens espèrent qu'elle viendra conclure un mois de mars qui s'annonce des plus beaux, car les voyants sanitaires ne sont pas les seuls à être au «vert». Les finances du pays sont aussi «verdâtres» que les maillots de Mahrez et de ses coéquipiers.

Le baril de pétrole est en train de battre des records. Son prix a dépassé les 120 dollars, comme à l'époque des vaches grasses qu'on appelle communément «El Bahbouha». Presque vides, il y a quelques mois, les caisses du pays sont en train de se remplir comme on espère que ce sera le cas pour les barrages, ce qui laisse entrevoir des jours meilleurs pour un pays qui a entamé sa relance économique en laissant des projets structurants afin de sortir de sa dépendance aux hydrocarbures, ce qui pourrait, notamment, se concrétiser à travers le «rêve d'une voitures neuves» qui n'en sera plus un. D'ailleurs, le nouveau cahier des charges régissant l'activité d'importation de véhicule neuf devrait être «libéré» en ce mois de mars. C'est ce qu'avait annoncé, il y a quelques semaines, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar. Les devises, inattendues, de la flambée de l'or noir pourraient accélérer l'opération d'importation. On peut donc espérer très vite voir des véhicules 2022 circuler sur nos routes, au grand bonheur des citoyens. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Dame nature a décidé de mettre son «grain de sel» à cette joie nationale. En ce début mars, le ciel est «capricieux». Il pleut, il neige, ce qui fait grandement plaisir après deux ans de dure sécheresse. L'espoir de la fin du stress hydrique est donc également là. Les Algériens souhaitent que le ciel continue à «pleurer» tout le mois afin qu'ils puissent «fleurir» au printemps. Ils comptent sur la «baraka» de nos aînés. Ces mêmes «anciens» qui ont retrouvé l'espoir de pouvoir gratifier le pays de leurs «Douaâ» à La Mecque, puisque, en ce mois de tous les espoirs, le retour du Hadj pour cette année est évoqué avec insistance. L'Arabie saoudite vient de lâcher du lest concernant les restrictions sanitaires. Si la situation épidémique demeure encore stable dans le monde en général et l'Algérie en particulier, celle-ci pourrait pousser les autorités à aller accomplir ce pilier de l'islam au mois de juillet prochain. Le même espoir est exprimé chez les férus du voyage. Ils aspirent à une réouverture totale des frontières, en ce mois de mars, surtout que le P-DG d'Air Algérie a annoncé, il y a quelques jours, une augmentation prochaine des vols pour certaines destination. Sourirez donc, les beaux jours s'annoncent. Espérons qu'ils vont durer! Ceux qui croient au «Karma» ou au «Maktoub» en sont persuadés. Pour eux, après la pluie le beau temps. Ils n'hésitent pas à établir un parallèle entre la fin de le décennie noire, et le début des années 2000. Est-ce donc le début d'une nouvelle période faste pour le pays, celle de la nouvelle Algérie? Wait and see...