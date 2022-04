Le président du Conseil des ministres italien Mario Draghi effectuera lundi 11 avril une visite officielle en Algérie. Selon les médias italiens, Mario Draghi sera reçu en audience par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le président du Conseil des ministre italien ratifiera un accord stratégique et énergétique entre l'Algérie et l'Italie. L'Algérie augmentera ses exportations de gaz vers l'Italie qui devient ainsi,le hub gazier de l'Europe. Vendredi dernier, le chef de l'ÉEtat a reçu un appel téléphonique de Mario Draghi. «En vue du renforcement de la coopération bilatérale, le président du Conseil des ministres italien a accepté l'invitation du président de la République de visiter l'Algérie dans les meilleurs délais» a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Au centre des discussions figurait «l'accord stratégique et énergétique italo-algérien, ainsi que diverses réunions institutionnelles bilatérales et multilatérales, dont le prochain sommet intergouvernemental à Alger». Ainsi, le gaz est la nouvelle voie empruntée par la diplomatie italienne.

Dans cette stratégie, l'Algérie est devenue un objectif fondamental pour le gouvernement italien. Le déplacement de Draghi à Alger intervient quelques jours après la visite effectuée à Alger par le directeur général de la compagnie italienne des hydrocarbures (ENI), Claudio Descalzi qui a été reçu aussi bien par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane que par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Le P-DG de la Sonatrach, Toufik Hakkar et Claudio Descalzi ont évoqué, à l'occasion, l'augmentation de l'approvisionnement de l'Italie en gaz. «Les premiers responsables des deux compagnies ont échangé également sur la question de l'approvisionnement de l'Italie en gaz et ont passé en revue les initiatives à court et à moyen terme susceptibles d'augmenter l'approvisionnement dudit pays via le gazoduc TransMed / Enrico Mattei», a indiqué un communiqué de la Sonatrach. L'Italie, rappelons-le, a émis le souhait de recevoir plus de gaz algérien pour assurer la sécurité énergétique européenne, après l'éclatement du conflit russo-ukrainien. «Nous discuterons du renforcement de la coopération bilatérale, en particulier pour répondre aux besoins en matière de sécurité énergétique européenne, à la lumière du conflit en Ukraine», avait affirmé le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, à l'occasion de sa visite à Alger, à la fin du mois de février dernier. Dépendante à 45% du gaz russe, l'Italie compte diversifier «au plus vite ses sources d'énergie pour réduire cette dépendance», avait déclaré le chef du gouvernement italien Mario Draghi. La visite à Alger de Mario Draghi intervient, également, quelques jours après la visite à Rome d'une importante délégation algérienne, conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaid où il a affirmé, à un journal local, que l'Algérie «va revoir tous les accords avec l'Espagne» excluant toutefois des conséquences immédiates sur la vente du gaz et du pétrole. Alors que le P-DG de Sonatatrch a laissé entendre que l'Algérie pourrait bien procéder à un «recalcul» des prix du gaz avec son partenaire espagnol. Aussi, les Espagnols voient d'un mauvais oeil le ballet diplomatique algéro-italien qui coïncide avec une crise diplomatique sans précédent entre Alger et Madrid. Ils estiment que ces échanges de visites sont un prélude pour des arrangements algéro-italiens aux dépens de leur pays. Des visites dont l'écho résonne en Espagne au point que les médias locaux reprochent à leur gouvernement d'avoir empoisonné ses relations avec l'Algérie. À titre d'exemple, le journal El Mundo a souligne que «l'Italie est sur la bonne voie dans ses relations avec l'Algérie, ce qui lui a permis d'obtenir un approvisionnement supplémentaire en gaz équivalent à la totalité de ce que l'Algérie exporte vers l'Espagne via le Medgaz».