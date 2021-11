La neige a fait son grand retour. Les premiers flocons sont tombés, hier, toute la nuit en abondance, sur les massifs montagneux. Le retour du manteau blanc a en effet réjoui la population vivant au-dessus de 900 mètres d'altitude. Le dernier bulletin météo spécial (BMS) a indiqué que l'épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm.

D'importants cumuls de neige ont été enregistrés à Tlemcen, Saïda, le nord d'El Bayadh, le nord de Laghouat, le nord de Djelfa, Tiaret, Tissemsilt et Sidi Bel Abbès. La forte baisse du mercure dans cette dernière, le laisser-aller de certains citoyens, quant à l'entretien des appareils de chauffage, pour se protéger du froid glacial, et des chauffe-eau, a failli tourner au drame.

Une famille entière composée de cinq personnes a été sauvée de justesse, à la commune de Hassi Zehana, par les ser-vices de la Protection civile. Un communiqué rendu public par ce corps constitué a tenu à rappeler que cette situation déplorable est due aux erreurs de prévention en matière de sécurité et à l'absence de gestes simples, comme s'assurer d'une bonne aération avant de se coucher. D'autres massifs montagneux, comme celui du Djurdjura, ont également été recouverts de neige. La station climatique de Tikjda, au nord-est de Bouira et le Parc national de Chréa, à Blida, ont renoué avec la splendeur de l'hiver, suite aux importantes quantités de neige tombées sur la région, durant les dernières 24 heures.

De nombreuses familles ont préféré s'y rendre pour profiter de ces moments de neige. Le brutal changement climatique suivi d'une vague de froid et de chutes de neige, a fait d'autres heureux.

Le retour de l'épisode neigeux a redonné espoir aux agriculteurs concernant le sauvetage de la saison agricole. La neige est de bon augure pour toutes sortes de récoltes, mais la baisse brusque des températures a aussi des inconvénients.

Dans la région des Aurès, culminant à plus de 1 000 mètres d'altitude la neige et le verglas ont tapissé la chaussée, ce qui a rendu la conduite compliquée.

Certaines routes étaient devenues impraticables. La fermeture de celles-ci a plongé des populations entières, déjà enclavées de par la nature, dans un isolement total.

Les chutes de neige étaient en effet importantes à Batna. Il aura, en effet, fallu que des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant de la 5e Région militaire, interviennent pour désenclaver des localités entières, après les fortes chutes de neige, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), émis à cet effet.

Les forces de l'ANP ont, selon le même document, prêté aide et assistance aux citoyens des communes de Larbaâ et de Takesrit, en procédant au déneigement de la route qui les relie.