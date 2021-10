Un recentrage géopolitique majeur est en train de s'opérer dans la région du Maghreb. Des signes probants annonçant la région aux portes d'une nouvelle ère avec se multiplient. La normalisation maroco-israélienne, l'intensification de la guerre de 4e génération menée contre l'Algérie, le soutien plus qu'évident apporté par le Maroc aux mouvements intégriste et séparatiste animé par des intentions terroristes, constituent autant d'indices, voire de preuves tangibles de manoeuvres quasi militaires sous couvert diplomatiques. Le décor planté par le couple israélo-marocain a été complété par l'attitude hostile du président français Emmanuel Macron. Les pseudos démonstrations de force du Makhzen, à travers les sorties de ses diplomates et du roi Mohammed VI, avaient pour objectif d'impressionner Africains et européens, histoire de les amener à reconsidérer la géostratégie de la région et se ranger derrière un Maroc «puissamment» soutenu par les USA et Israël. La clé de voûte de la stratégie devait être la reconnaissance de la «marocanité du Sahara occidental». Cette opération, où l'ancien président américain Donald Trump était une pièce maîtresse, a échoué avec sa disqualification électorale. Mais pas seulement, il y a eu l'attitude énergétique, souveraine et proportionnée de l'Algérie. La rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, l'interdiction du ciel algérien aux avions du royaume, le non- renouvellement du contrat gazier, auront été autant de coups durs adressés par Alger. La diplomatie algérienne ne s'est pas contentée de ces mesures. Elle a organisé la contre-attaque et remis Rabat à sa place. Au final, la question sahraouie est revenue au-devant de la scène, comme un cas de décolonisation et les Etats-Unis ont agi dans ce sens. Dans cette guerre d'influence, l'Algérie a fait jouer ses atouts et l'on s'attend à ce que le strapontin de pays observateur à l'UA, offert à Israël par quelques amis africains du Maroc, lui sera retiré, sur recommandation de l'Algérie, à la prochaine réunion de l'organisation panafricaine. C'est dire que l'axe géostratégique n'a pas bougé et le travail de chahutage mis en branle par le Maroc a lamentablement échoué. Il reste que l'opération franco-maroco-israélienne a laissé des séquelles sur l'équilibre fragile de la région. Et pour cause, qualifié de zone d'influence de la France, le Maghreb est en passe d'échapper à Paris. En tout cas, beaucoup d'indices plaident pour une volonté algérienne de larguer les amarres qui la retiennent dans ladite zone. Le non-renouvellement de la quasi-totalité des contrats de service, dans la gestion de l'eau, du métro d'Alger, de l'aéroport, ainsi que la fin proche de l'approvisionnement en blé français, réduisent la présence économique de l'ancienne puissance coloniale en Algérie à sa plus simple expression. La volonté manifestée par Alger de changer de partenaire stratégique s'est clairement affirmée à travers le développement d'un partenariat dense et fructueux avec Ankara. Cela explique les propos insensés de Macron à l'endroit de la Turquie. Ainsi, l'Algérie affiche ses ambitions en apportant au Maghreb un partenaire de taille, mais multiplie les contacts avec l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, histoire de les affranchir de l'idée qu'ils ont de passer par Paris pour traiter avec Alger. Ainsi, le glissement géostratégique est en mouvement, renforçant le poids d'Alger, réduisant celui du Maroc et faisant perdre toute influence de la France dans la région.