Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezzak Makri a organisé une conférence de wilaya dans le cadre de la préparation du 8ème congrès du Mouvement. Profitant de cette opportunité, il a rappelé les choix politiques du mouvement de la société pour la paix (MSP) et sa mission en tant que parti qui milite pour afin d'avoir une place prépondérante sur l'échiquier politique national.

À ce propos, le président du MSP a souligné: «Notre mouvement politique militait pour la mise en place d'un système partisan national fort»; et pour étayer sa politique, dont le rôle du parti comme instrument déterminant et efficace pour la construction et le développement de l'État et de la société, Makri a affirmé: «Notre formation politique estime que les partis politiques doivent rester fidèles au serment des martyrs et à la Proclamation du 1er Novembre 1954 qui prévoyait «l'édification d'un Etat algérien démocratique et social souverain, dans le cadre des principes islamiques».

Dans le même sillage, il a salué les positions de l'Algérie, au plan international. Il a indiqué, dans ce sens: «Notre parti se félicite de la politique étrangère de l'Algérie, profondément ancrée dans nos convictions et nos idées, saluant également le rôle important joué par l'Algérie dans la voie de la réunification arabe et du soutien à la cause palestinienne, en particulier lors du Sommet arabe tenu à Alger, ainsi que ses efforts pour être un acteur sur la scène régionale et internationale.»

Cette sortie politique de Abderezzak Makri intervient dans un contexte organique particulier que connaît le Mouvement, à savoir la préparation du 8ème congrès qui devra se tenir au mois de mai 2023.

Ce colloque est vu comme la dernière chance de Makri de retrouver l'«aura» écornée du MSP, depuis la prise en main du Mouvement par son équipe.

Des adversaires se recrutent dans tous les sens, au sein des structures du Mouvement. L'objectif est de ne plus laisser la voie libre au groupe de Makri de s'imposer comme alternative en termes de force dirigeante et pensante à la tête de l'appareil du MSP.

Il faut rappeler que la commission de préparation du congrès a été installée fin juillet dernier. Depuis, la course à la présidence du MSP est ouverte et les «rivalités» tacites s'expriment par certaines cadres du parti à l'adresse de celui qui veut briguer un autre mandat à la tête du Mouvement, à savoir Abderrezzak Makri.

Le président sortant n'aura pas affaire à l'ancienne concurrence qui se manifestait à travers le groupe présidé par Aboudjerra Soltani. Cette fois-ci, la «rivalité» se manifeste au niveau du conseil national consultatif et à travers elle, son président, Abdelkader Semari en l'occurrence, ou le membre de la direction du MSP, à savoir Abdelali Hassani.

Trois concurrents se présentent face à Makri sur fond d'approche politique dont tous sont unanimes, à savoir la position «oppositionniste» du président sortant qui n'a pas laissé place à toute forme de compromis ou de souplesse à l'égard du gouvernement, comme cela était le cas depuis la création du MSP et sa ligne participationniste au sein de tous les gouvernements, depuis 1995.

Le «rival» de taille qui risque d'évincer Makri du poste de président du MSP, est bien le président du conseil national consultatif, Abdelkader Semari. Ce candidat au poste de président est vu au niveau de la base militante comme le représentant de l'aile consensuelle au sein du mouvement et bénéficie du soutien de la majorité des militants au niveau des structures organiques du Mouvement.

Abderrezzak Makri ne va plus se «méfier» de la menace venant du groupe d'Aboudjerra Soltani comme c'était le cas lors du mandat précédent. Le danger vient cette fois-ci, de la base militante qui voue un respect considérable au président du conseil national consultatif. La bataille sera rude au sein des structures du MSP, dans la perspective d'élire un nouveau président.