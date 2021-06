La majeure partie des localités de l'Ouest du pays ont, en fin de semaine, été le théâtre de plusieurs rassemblements populaires organisés par les formations politiques en lice pour les législatives de juin 2021. Celles-ci ont été dominées par les islamistes dont, principalement, le MSP dont le président, Abderrazak Makri a, en moins de 24 heures, animé plusieurs meetings. Celui-ci a, à partir d'Oran, affirmé jeudi que sa formation politique «s'employait à ancrer le principe de la liberté pour l'édification de l'Algérie nouvelle», précisant que «le MSP estime que la première étape de l'édification de l'Algérie nouvelle réside dans la liberté, à commencer par des élections transparentes et régulières couronnées par une Assemblée populaire nationale forte à même de représenter le peuple et défendre ses intérêts». Dans le sillage de son discours, il a appelé le peuple algérien à «s'entendre sur des revendications légitimes et logiques qui nous rassemblent et nous unissent pour parvenir à un pacte national rassembleur», soutenant que sa formation politique plaidera «pour la formation d'un gouvernement d'union nationale qui se concertera sur un programme et une vision future de l'Algérie basée sur le développement. Au passage, Makri n'a pas omis d'évoquer les propositions de son parti pour traiter les questions liées au développement économique avec un nouveau mode qui ne compte pas sur le pétrole, mais sur l'exploitation des compétences et des richesses naturelles que recèle l'Algérie comme le tourisme et l'agriculture. Le même jour, le président du MSP a animé un autre rassemblement dans la wilaya de Tlemcen où il a indiqué que son parti a «une vision futuriste pour contribuer à la construction d'une Algérie forte», s'appuyant, a-t-il ajouté, sur «la voie de la construction et des réformes, à commencer par la consécration du principe de la liberté, qui est considéré comme l'une des bases essentielles de préservation de la confiance entre le peuple et le pouvoir et de prévention contre les conflits, la propagation de la corruption et la crise des valeurs». L'intervenant a souligné que «la concrétisation de ce principe commence par l'organisation d'élections transparentes et intègres qui consacrent la volonté du peuple et permettent de former un Parlement libre, puis d'aller vers une étape devant assurer au peuple le recouvrement de l'ensemble de ses droits et enfin entamer le développement, surtout que l'Algérie dispose d'atouts et de moyens lui permettant de bâtir une économie forte». Et d'affirmer que «la référence de son parti est la Déclaration du 1er Novembre», ajoutant que «ce document, qui insiste sur l'impératif de bâtir un Etat algérien démocratique, sera notre soutien dans la résolution des nombreux problèmes que vit notre pays aujourd'hui». «Nous allons suivre la voie des hommes sincères et intègres, des hommes de science qui ont contribué à l'édification de cet Etat», a t-il affirmé, soulignant que sa formation politique «oeuvrera à mettre à contribution la société civile pour apporter ce qu'il y a de meilleur à l'Algérie. «Nous sommes dans un pays indépendant et nous lui voulons le meilleur par différents moyens, à savoir le militantisme, le patriotisme et l'intégrité». À Aïn Témouchent, Abderrazak Makri, a, dans un rassemblement qu'il a animé jeudi, mis en exergue, la nécessité de compter sur l'entreprise économique pour réaliser le développement et veiller à la distribution équitable de la richesse», estimant que «l'avenir du pays sera assuré par le travail, en comptant sur l'entreprise économique pour réaliser le développement et en veillant à une distribution équitable de la richesse». «Le Msp porte un programme avec une vision d'avenir basée sur l'évaluation des situations avec leurs points positifs et négatifs pour atteindre une gestion rationnelle», a-t-il affirmé, soulignant qu'«il est temps de retrousser les manches et de faire prévaloir l'intérêt général pour réaliser le saut de développement souhaité, à travers l'exploitation optimale des ressources du pays, par le biais d'une approche qui nous évitera de compter sur les hydrocarbures». En animant mercredi un rassemblement dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, Abderrazak Makri a affirmé que «sa formation politique est en lice pour les législatives dans le cadre de la compétition positive au service du pays et des citoyens et oeuvre à corriger le processus politique à travers une véritable démocratie».