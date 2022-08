Coordonnée par le chef de daïra, une campagne de nettoyage des abords des routes sillonnant la commune de Makouda, est en train d'être menée. Cette campagne revêt une importance capitale à maints égards. D'abord, les décharges, qui s'entassent sur les routes, constituent un véritable danger pour la santé des populations locales. Outre le caractère hygiénique de cette campagne, il convient de noter que la commune est la vitrine de toute la wilaya de Tizi Ouzou, étant donné qu'elle est le passage obligé de tous les touristes qui se rendent aux plages de Tigzirt, sur le littoral.

En effet, depuis le début de la saison estivale, les routes traversant la commune, dont essentiellement la RN 71, sont propres grâce à cette campagne où sont impliquées toutes les parties concernées, dont notamment la commune et les services de voirie. Le travail est effectué chaque jour, impliquant également des partenaires spécialisés dans la collecte des déchets, comme le verre et le plastique.

Justement, les décharges qui s'entassent, sont essentiellement constituées de sachets et d'objets en plastique, ainsi que de verre amassé sous forme de bouteilles qui jonchent les routes. La vente des boissons, sans consigne, constitue l'une des causes principales de ce phénomène, qui défigure le paysage, pourtant initialement féerique de la région. Aussi, chaque jour, des quantités énormes sont jetées par les automobilistes dans la nature dont les points touchés sont les abords des routes. Un phénomène qui a pourtant soulevé, à maintes reprises, la colère des villageois qui assistent, impuissants, à la dégradation de leur cadre de vie. Sur un autre volet, il est utile de mentionner l'importance de cette campagne, qui vise également à préserver la santé des populations.

En effet, située généralement dans le zones non habitées, les décharges attirent des animaux sauvages comme les chacals, et les rats. Deux espèces animales à fort potentiel pathologique facilement transmissible à l'homme via les animaux domestiques qui entrent en contact avec les animaux sauvages. Des maladies dangereuses comme la rage peuvent être transmises généralement via les chiens domestiques mordus par les chacals et qui peuvent diffuser la maladie dans les espaces urbains habités par les humains.

Enfin, notons que la campagne donne des résultats probants et les populations ne manquent pas de le signaler en exprimant leur grand soulagement.

À travers les villages, l'inquiétude est grande, en effet, quant à la prolifération des décharges sauvages et incontrôlées. Toutefois, les mêmes villageois n'hésitent pas à lancer un appel aux services concernés pour des actions dissuasives envers les auteurs, généralement des automobilistes, qui abandonnent des tas de bouteilles en verre dans la nature. Des campagnes de sensibilisations sont également à mener, notamment par les APC et le mouvement associatif.