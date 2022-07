Quelques heures nous séparent du 5 Juillet, date historique, de l'indépendance de l'Algérie. Le pays s'apprête à fêter son 60e anniversaire d'indépendance arraché après sept ans de guerre contre le colonialisme barbare. Les autorités de Constantine s'y préparent avec beaucoup de sérieux et d'enthousiasme. Cette année, les festivités seront particulièrement denses. Plusieurs activités sont annoncées. Des reportages, des films et des animations sont au programme. Le chef de l'exécutif prend les choses très au sérieux et exige la perfection dans ses moindres détails. Les Algériens auront droit en cette heureuse circonstance à une parade militaire. C'est l'évènement le plus attendu d'ailleurs du fait que cette parade, dont l'annonce a été faite le mois de mai dernier, intervient après de longues décennies d'éclipse.

Les festivités de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance seront majestueuses après l'annonce de la parade lors de la visite effectuée par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale, Saïd Chanegriha, à la Base aérienne d'Aïn Ouassera au niveau de la 1ère Région militaire, où il avait supervisé l'entraînement final de la démonstration aérienne relative à l'évènement. Toutes les villes à l'instar de Constantine se préparent pour ce grand jour. On remarque déjà au niveau de la ville des Ponts des travaux et réparations à travers tous les quartiers. Des écrans géants sont placés au niveau du centre-ville pour que les Constantinois puisent suivre la parade militaire. Des défilés folkloriques et culturels sont prévus pour sillonner les artères principales de Constantine.

En outre, pas moins de 1910 logements seront distribués aux citoyens à Aïn Abid. Par ailleurs, il est prévu l'inauguration de la cité des 4000 Logements baptisée 5 Juillet dans la même commune, l'inauguration du service des urgences à l'hôpital Ali Mendjeli à la nouvelle ville et un centre de poste à Aïn-Smara.

Au complexe culturel Malek Haddad, les autorités auront à honorer d'anciens combattants, mais aussi les victimes du terrorisme. Les sportifs et les lauréats dans les examens de fin d'année sont également concernés par ces mérites, pour ne citer que ces activités. Le jour J un festival de feux d'artifice est programmé dans la soirée à l'université des frères Mentouri. S'ajoute à ça des festivals de musique à travers toute la wilaya et ses communes. En un mot, c'est tout un programme riche, solide et signifiant pour marquer cette journée particulièrement chère aux Algériens. Au niveau des centres culturels, on prévoit des expositions et des films historiques, mais aussi des reportages sur notamment ce qui a été réalisé depuis 1962. On note entre autres, le viaduc, la grande salle de spectacle le Zénith, la bibliothèque principale, l'école des beaux-arts, le complexe culturel Malek Haddad et l'institut régional de musique.