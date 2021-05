Le martyr que subit de nouveau la Palestine n'a pas laissé de marbre les joueurs de l'Equipe nationale de football. C'est Ryad Mahrez, star fétiche des Algériens, qui a ouvert le bal des réactions et des dénonciations, en publiant plusieurs posts et hashtag sur Facebook et Tweeter.

Ryad Mahrez a publié une affiche à l'effigie de la Palestine, où on pouvait lire en anglais «Save Sheikh Jarrah- Palestine». Une publication qui n'est pas passée inaperçue, puisque peu de temps après, un déluge de réactions avait submergé la page officielle de la vedette des «guerriers du désert». Parmi ces réactions, des fervents défenseurs de l'entité sioniste, dont des Israéliens, Français, Anglais et mêmes Arabes... Les réactions ne se sont pas fait attendre et où leurs auteurs n'y sont pas allés, non plus, avec le dos de la cuillère. Mahrez a eu droit à une salve d'insultes et obscénités et autres violences verbales de la part d'internautes, visiblement, acquis à la cause sioniste. Fort heureusement, des supporters anglais et d'autres nationalités, qui, apparemment n'ont aucune idée sur ce qui se passe en Palestine, ont réclamé des infos sur ce post. Réponses fournies par les internautes et admirateurs du champion d'Afrique, certains de ces supporters ont commencé à poster des pages de solidarité. D'où l'utilité de l'utilisation de ces réseaux, afin de pencher la barre et de faire éclater le siège imposé aux Palestiniens. Mahrez n'est pas le seul joueur algérien à avoir partagé sa colère et sa compassion avec le peuple palestinien. Le talentueux joueur de l'AC Milan, Ismaël Bennacer s'est dit également «choqué par les images de violences subies par nos frères et soeurs palestiniens...».

Ne les oublions pas dans nos prières». Bennacer aussi a eu droit à son lot de réactions insultantes et violentes. Youcef Belaïli a également posté une page en guise de solidarité avec le peuple palestinien. Sur sa page Facebook, on pouvait également voir une photo d'une personne enveloppée de l'emblème national algérien avec, en toile de fond la Mosquée El Aqsa. Bien que pas très nombreuses, les réactions des affiliés au sionisme n'ont pas manqué d'irriter nos compatriotes des différentes villes du monde. Les réactions des Algériens et des humanistes acquis à la cause palestinienne ont noyé les supports des Israéliens sur la Toile. Une guerre vient d'être livrée et remportée par les Algériens, en furie contre les exactions et les violences de l'entité sioniste.

Nos «guerriers du désert», font, une nouvelle fois de plus, prouvé au monde entier qu'ils étaient les dignes héritiers des chouhada. Une fois de plus, nos footballeurs ont fait montre d'une grande subtilité et d'un sens aigu de la solidarité, en exprimant spontanément leur humanisme et leurs ressentiments face au terrorisme de l'entité sioniste. Leurs exemples ne semblent pas avoir inspiré nombre de personnages publics, considérés comme des intellectuels et l'élite du pays. Paradoxalement, certains sont allés jusqu'à critiquer la position de Ryad Mahrez vis-à- vis de ce qui se passe en Palestine.