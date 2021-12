À l'issue de sa visite de trois jours en Algérie, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a salué «l'engagement permanent et soutenu de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne». Dans un communiqué commun sanctionnant cette visite, Mahmoud Ababs a salué «les positions de soutien de l'Algérie à la cause palestinienne dans les fora arabes, africains et internationaux». «La tenue à Alger de la conférence sur la Palestine et le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne dans tous les fora internationaux et régionaux constituent pour nous une question d'engagement et de loyauté avant tout...», avait affirmé, la veille, le président de la République Abdelmadjis Tebboune, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue palestinien. Le chef de l'Etat avait, en outre, souligné que l'Algérie «demeurera fidèle à ses principes et à ses positions en faveur des opprimés». Le président de l'Autorité palestinienne a, également, mis en avant la ferme opposition de l'Algérie «aux récentes tentatives de l'entité sioniste de reprendre son statut de membre observateur de l'Union africaine, avec l'aide de certains de ses alliés», Allusion directe au Makhzen, sans pour autant le citer. Mahmooud Abbas a mis à profit cette visite pour faire une présentation de ce que subit le peuple palestinien de la part des forces sionistes.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, les deux présidents ont eu des entretiens approfondis ayant trait aux questions arabes et internationales, notamment la cause palestinienne. «Le président Tebboune a réitéré la ferme solidarité de l'Algérie avec le peuple palestinien et son plein soutien à ses droits légitimes, au premier rang desquels figure le droit inaliénable à l'établissement de son État indépendant avec pour capitale, Al-Qods», indique le communiqué où le chef de l'Etat a dénoncé « les exactions sionistes» dont est victime le peuple palestinien.

Abordant la question de l'unité nationale palestinienne, les deux présidents ont convenu de «sa nécessité et de sa réalisation dans les plus brefs délais.» À cet égard, l'Algérie a exprimé sa volonté d'accueillir une conférence unificatrice et inclusive des différentes factions palestiniennes, sous l'égide de l'Organisation de libération de la Palestine. Une proposition accueillie favorablement par le Mouvement de résistance palestinien Hamas. «Au Hamas, nous apprécions grandement la position historique de l'Algérie, gouvernement et peuple, en faveur de notre peuple palestinien et de sa juste cause, ainsi que de son droit à la résistance et à la libération. À cette occasion, nous saluons l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune à tenir une réunion des factions palestiniennes en Algérie», indique le mouvement palestinien dans un communiqué.

Le mouvement a, en outre, réaffirmé son «engagement envers sa position et sa politique constantes de saluer tous les efforts arabes, musulmans et nationaux pour unir les rangs palestiniens et mettre fin à la division». Concernant le prochain sommet de la Ligue arabe, prévu à Alger en mars prochain, les deux présidents ont émis le voeu de voir cette réunion «constituer un prélude à l'unité arabe», en particulier la cause palestinienne. Une unification à même de «relever les défis auxquels sont confrontés les peuples arabes, en particulier dans ces circonstances sensibles et chargées de risques et de menaces». Au plan bilatéral, les deux présidents ont chargé leurs chefs de diplomaties de créer une commission mixte de suivi. Signalons que lors de cette visite, le président Tebboune a décerné la médaille des «Amis de la révolution algérienne» au président palestinien. De son côté Mahmoud Abbas a remis au président Tebboune l'Ordre de l'Etat de Palestine, plus haute distinction en Palestine, «en considération de son leadership et de sa direction clairvoyante à l'échelle nationale, arabe et internationale et en reconnaissance de son rôle dans la consécration de l'engagement perpétuel et du soutien permanent des dirigeants et du peuple algériens, au peuple palestinien et à sa cause juste ainsi que dans la consolidation des liens de fraternité algéro-palestiniens».