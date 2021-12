Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, entame à partir d'aujourd'hui, une visite de trois jours en Algérie. Selon un communiqué de la présidence de la République, cette visite durera trois jours. Mahmoud Abbas sera à Alger, sur invitation du chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune.

Ce dernier a renouvelé, dans une allocution, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année, le «soutien de l'Algérie au combat du peuple palestinien, jusqu'au recouvrement de ses droits bafoués», soulignant que «la question palestinienne reste pour l'Algérie et son peuple, non seulement une cause sacrée, mais également centrale».

Dans une interview accordée au quotidien Al Quds Al Arabi, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a souligné que l'Algérie recevra le président palestinien Mahmoud Abbas, pour confirmer «ses positions historiques en faveur de la cause palestinienne». contrairement au pseudo-président dù comité Al-Qods qui a préféré accueillir le ministre de la Défense de l'entité sioniste, Benny Gantz.

«Le président palestinien discutera, avec les dirigeants algériens, des développements de la cause palestinienne, des violations israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa et aussi de la colonie israélienne», a révélé le chef de la diplomatie de l'Autorité palestinienne, Riyad Al-Maliki.

Dans sa déclaration, celui-ci a affirmé que les hautes autorités algériennes veulent s'entretenir sur les préparatifs du prochain sommet de la Ligue arabe, qui aura lieu à Alger, fin mars 2022. «Ils veulent faire de la cause palestinienne le point central de l'ordre du jour. Ils veulent aussi connaître les attentes de la Palestine lors de ces préparatifs», a précisé le ministre palestinien.

Après sa visite en Algérie, le président de l'Autorité palestinienne se rendra en Tunisie. Plusieurs dossiers seront au menu, lors des entretiens entre les présidents Kaïs Saïed et Mahmoud Abbas.