Impressionné ! Le président Vénézuélien, Nicolás Maduro, semble avoir été conquis par la personnalité de son homologue algérien. En effet, lors d’une interview accordée à la télévision arabe, Al-Mayadeen TV, le Chef d’État vénézuélien a déclaré que « le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est un homme très intelligent qui connaît l'histoire de son pays et de l'Afrique du Nord ». « C'est un homme très cultivé, très intelligent, très ferme et très sérieux. Je crois qu'une amitié s'est nouée entre nous et qu'elle écrira de nouvelles pages de bonheur pour nos deux peuples », a-t-il ajouté. « Le président Tebboune connaît l'histoire de son pays et l'histoire de l'Afrique du Nord. Il connaît l'histoire des peuples arabes, des peuples de la Méditerranée, de l'Amérique latine et des Caraïbes », a conclu Maduro.