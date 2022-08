Le président français Emmanuel Macron se rendra du 25 au 27 août en Algérie, a annoncé, aujourd’hui, l'Élysée. « Ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir (…) à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires », a déclaré la Présidence française. Cette annonce intervient quelques heures après l’entretien téléphonique entre le président Tebboune et Emmanuel Macron. Ce dernier a remercié son interlocuteur pour son « invitation à venir en visite en Algérie ». Il a aussi présenté « ses condoléances au président Tebboune, à l'ensemble du peuple algérien et aux familles et proches des victimes des terribles incendies des derniers jours ». « Le chef de l'État a fait part à son homologue de la disponibilité de la France à fournir à l'Algérie des moyens terrestres et aériens pour y faire Face », a indiqué l'Élysée. Emmanuel Macron effectuera de jeudi à samedi son deuxième voyage en tant que Président en Algérie, après une visite d'une douzaine d'heures en décembre 2017 au début de son premier quinquennnat. Il se rendra à Alger et Oran (Ouest), a précisé l'Élysée.