Le président français, Emmanuel Macron espère se rendre au Rwanda et en Algérie, d'ici la fin de son quinquennat, en mai 2022, pour concrétiser un peu plus le renouveau initié par un discours enflammé à l'endroit de la jeunesse africaine, à Ouagadougou, en novembre 2017, a rapporté, hier, une dépêche de l'AFP. Pour rappel, lors d'un entretien téléphonique, en mars 2020, le président français a réitéré son invitation au président Tebboune à effectuer une visite d'Etat en France, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République, soulignant que «le président Tebboune a accueilli favorablement cette invitation et promis de l'effectuer dès l'amélioration de la situation, à une date devant être fixée de concert entre les deux parties». Une visite qui devrait intervenir en juillet prochain, à l'occasion du sommet France-Afrique. Le chef de l'Etat a amorcé un ambitieux travail mémoriel avec l'Algérie. La restitution des biens pillés à l'époque coloniale est un autre gage de sa bonne volonté de normalisation avec l'Afrique. Un geste considéré comme un nouveau jalon dans cette relation qui se veut plus égalitaire, moins paternaliste, loin de l'héritage colonial et des dérives de la «Françafrique».