Les gestionnaires, les ordonnateurs et les intendants des établissements scolaires en charge de l'application stricte des textes réglementaires en finances et administration, ont constitué les sujets dominants de l'intervention de l'inspecteur général auprès du ministère de l'Education nationale, Mustapha Benzemrane, ayant, durant deux jours, présidé les travaux d'un colloque régional sur la prévention et la lutte contre la corruption. La rencontre a été organisée à l'Institut de formation des personnels du secteur de l'Education nationale. L'envoyé spécial du ministère de l'Education nationale a mis l‘accent sur «la nécessité de la formation, de l'accompagnement et le suivi de la gestion et l'importance de la formation dans l'instauration d'une culture juridique chez les gestionnaires (directeurs d'établissements scolaires et intendants). L'objectif est d'uniformiser les visions dans la mise en oeuvre des procédures consultatives et les marchés publics. Il a affirmé que «la corruption ne réside pas uniquement dans l'aspect financier. Elle concerne aussi l'application des textes liés aux consultations et aux marchés publics», expliquant que «des pratiques de gestionnaires dans certains établissements éducatifs sont à combattre dont,, notamment la non-déclaration des absences injustifiées des personnels, le favoritisme dans le recrutement et les examens et les concours». Sur sa lancée, il a ajouté que «de telles rencontres régionales qui se tiendront dans les prochains jours à l'Est et au Centre du pays autour de l'enseignement moyen permettront d'élaborer un guide de référence pour les consultations, les marchés publics et l'application stricte des textes réglementaires liés aux concours de recrutement, concours professionnels, en plus d'actualiser les textes réglementaires concernant les mutations et la gestion des carrières devant moraliser le service public (écoles, CEM et lycées). Et d'ajouter en expliquant que «de semblables rencontres seront organisées au profit des inspecteurs de l'administration et des finances dans les cycles primaire et secondaire aux mois de janvier et février prochains et seront clôturées par un colloque national fin février 2022». Les participants ont abordé plusieurs sujets liés au suivi-évaluation dans la gestion de l'établissement public, le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption, les procédures juridiques d'élaboration, de mise en oeuvre des consultations et marchés publics dans les établissements scolaires, la criminalisation et les sanctions ainsi que le code de règles et conduite de l'agent public. Aux fins de mieux cerner les problématiques posées, les organisateurs ont jugé utile d'évoquer plusieurs thématiques dans des ateliers, notamment les mécanismes de sensibilisation sur la prévention contre la corruption, l'étude de situations de l'inspecteur, du directeur et du directeur financier et le code de conduite de l'agent public dans le cadre de la déontologie. La rencontre réunit, outre des cadres hiérarchiques du ministère de l'Éducation, des inspecteurs de l'administration et des finances au cycle du moyen des wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays.