Le nuage qui a ombragé pendant quelque temps les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite s'est totalement dissipé. En témoigne la dense activité des échanges politiques économiques et diplomatiques depuis ces derniers mois. Un resserrement des liens qui intervient au moment où l'Algérie prépare activement le Sommet arabe prévu en novembre prochain à Alger. Avant-hier, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, l'Emir Mohamed Ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à son frère le prince héritier, vice- Premier ministre, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, l'Émir Mohamed Ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, remis par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi au ministre saoudien des Affaires étrangères, l'Émir Fayçal ben Farhan ben Abdallah Al Saoud lors d'une audience à Djeddah», lit-on dans le communiqué. Cette activité diplomatique a été précédée par une action économique.

En effet, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu, le 21 avril dernier, à Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy avec lequel il a évoqué les perspectives du renforcement des relations bilatérales dans les domaines économiques et financiers. Raouya a passé en revue, à cette occasion, avec son interlocuteur les différents aspects des relations économiques et financières bilatérales, notamment à la lumière des perspectives qui se sont dessinées à la faveur de la visite d'État effectuée par le président de la République en Arabie saoudite en février 2020. Le ministre des Finances a expliqué à son hôte qu'il y a entre les deux pays un important potentiel de coopération et de partenariat inexploité et qu'il va falloir relancer à la faveur de cette parfaite entente politique à un haut niveau. Quelques jours avant cette activité du ministre des Finances, soit le 19 avril, le président Abdelmadjid Tebboune, a reçu à son tour, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy. Le diplomate saoudien lui a transmis un message du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud dans lequel il a salué la voie de concertation et de coordination établie entre les deux pays, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le souverain saoudien a dit partager, dans son message, les points de vues avec Monsieur le Président à l'égard de l'unité du rang arabe et du travail concerté pour l'essor de la Oumma arabe», lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.

À cette occasion, poursuit le communiqué, «le Serviteur des Lieux saints a affirmé au président de la République l'attachement du Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, à sa position constante à l'égard de la cause palestinienne pour l'établissement de l'État de Palestine sur les frontières de 1967 avec El-Qods Est comme capitale, et ce, conformément à la légalité internationale». Ces contacts font suite également à la situation d'un mémorandum d'entente en coopération judiciaire entre les deux pays intervenus le 6 mars dernier à Riyadh. Il s'agit d'un mécanisme de coopération institutionnelle qui permet l'échange d'informations et d'expertises dans des domaines liés aux compétences des deux parties, la conduite de recherches sur des questions de fond liées à leurs intérêts communs, la soumission de demandes de recherches ou d'enquêtes et la mise en oeuvre de l'assistance juridique conformément aux dispositions des accords pertinents signés par les deux pays.