Après la wilaya de Khenchela, le gouvernement met le cap sur Tissemsilt. La prochaine réunion du gouvernement aura lieu dan la wilaya de Tissemsilt. «Le gouvernement se réunira prochainement dans cette wilaya pour plancher sur le programme de développement complémentaire destiné à cette collectivité» a révélé le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, à partir de Tissemsilt où il a effectué, jeudi, une visite de travail pour la mise en oeuvre du programme complémentaire de développement destiné à la wilaya. Une réunion qui sera présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Ce sera la deuxième réunion de l'Exécutif en dehors du Palais du gouvernement à Alger. Une réunion approuvée par le Conseil des ministres, lors de sa réunion de lundi dernier sous la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, et en application de ses instructions, décidée en septembre 2021, lors de la rencontre gouvernement-walis, tenue au Palais des Nations du Club des Pins (Alger), sous le thème «Relance économique, équilibre régional, justice sociale». Une décision répondant à l'impératif de préserver l'équilibre régional dans le pays. Une preuve de l'importance accordée au développement des wilayas de l'intérieur.

L'objectif est d'offrir à tous les Algériens les mêmes possibilités d'avoir de bonnes conditions de vie. À cet égard, Brahim Merad a souligné que ce programme multisectoriel vise à rompre l'isolement de cette région, qui se caractérise par son relief montagneux accidenté, ainsi qu'à lancer et concrétiser des projets de développement structurants. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a affirmé que «l'objectif de relance du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt consistait essentiellement en l'amélioration du cadre de vie du citoyen et l'instauration d'un équilibre en matière de développement» garantissant à la wilaya de Tissemsilt et à d'autres wilayas de se mettre au diapason du processus de développement au niveau national. Pour le chef de l'État, le développement de la wilaya «passe, en premier lieu, par le désenclavement et la relance de différents projets gelés après une opération de recensement minutieuse», outre la levée de «toutes les contraintes, notamment les projets vitaux en lien avec le citoyen».Aussi, a-t-il instruit le gouvernement, d' augmenter le «quota de la wilaya en termes de logements ruraux et à la relance des projets et d'investissements publics», à même «de réduire le taux de chômage et créer de nouveaux emplois», exhortant à «assurer le dédoublement des voies en vue de faciliter les déplacements, notamment vers les deux axes de Tiaret et d'Alger».

S'exprimant lors d'une rencontre avec des élus, des cadres de la wilaya et des représentants de la société civile, Brahim Merad a relevé que «ce programme permettra le désenclavement des localités et des villages de la wilaya, en allouant des fonds qui seront orientés vers l'achèvement des routes, en priorité la réalisation de la double voie Tissemsilt-Youssoufia (aux frontières de la wilaya d'Aïn Defla)». Un programme qui sera présenté au Conseil des ministres après son approbation au Conseil de gouvernement, a révélé le ministre de l'Intérieur. Un programme définissant les actions prioritaires qui seront engagées pour assurer un développement harmonieux et équilibré des régions de l'Ouarsenis. Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur a indiqué, lors de sa visite de travail, que l'université de Tissemsilt a un rôle «effectif»en tant que support du programme complémentaire pour le développement de la wilaya. Il a également souligné la nécessité pour l'université de s'ouvrir sur son environnement extérieur et de contribuer au processus de développement.

La réalisation de ce programme complémentaire contribuera à améliorer les conditions de vie des habitants et développer durablement la région qui va pouvoir ainsi rattraper son retard sur les plans socio-